Baleó a su novia de 13 años en la cabeza y quedó detenido: la familia de la víctima espera "lo peor"

La víctima permanece internada en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil. El disparo ocurrió durante la noche del viernes en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza.

Baleó en la cabeza a su novia de 13 años y quedó detenido en Mar del Plata

Una adolescente de 13 años permanece internada en estado crítico luego de haber recibido un disparo en la cabeza durante la noche del viernes en una vivienda del barrio Fortunato de la Plaza, en Mar del Plata. En el marco de la investigación, fue detenido su novio, un joven de 16, quien quedó alojado en una unidad de menores. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba junto al joven. Por el momento, los investigadores intentan establecer con precisión cómo se produjo el disparo y qué responsabilidad tuvo el adolescente detenido.

La menor fue trasladada inicialmente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica y fue estabilizada. Luego, debido a la gravedad de las heridas, fue derivada en ambulancia al Hospital Materno Infantil, donde permanece internada en el área de terapia intensiva. Familiares y personas cercanas a la adolescente solicitaron una cadena de oración por su recuperación.

Detuvieron al novio de 16 años Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría 16ª, quienes comenzaron a reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el disparo y tomaron declaración a testigos. Con el avance de la investigación, el novio de la víctima, de 16 años, quedó detenido.

Debido a que tanto la víctima como el adolescente investigado son menores de edad, el expediente quedó bajo la órbita del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, con intervención de la fiscal Mariana Baqueiro. La Justicia busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y establecer las circunstancias exactas en las que la adolescente recibió el disparo.

La niña está internada en el HIEMI de Mar del Plata Mientras avanza la investigación, la familia de la menor atraviesa horas de enorme preocupación por su estado de salud. Uno de sus primos habló con TN y expresó la angustia de los familiares por la evolución de la adolescente. Según relató, “esperan lo peor”, debido a la gravedad del cuadro.