Atropelló a un policía y escapó: la detuvieron tras dar positivo en alcohol y marihuana

La mujer intentó esquivar un operativo de control vehicular, embistió a un agente y huyó en moto. Fue perseguida por móviles del COT y la Policía Bonaerense hasta que lograron interceptarla.

En General Pacheco, partido de Tigre, una mujer fue detenida luego de embestir con una motocicleta a un efectivo que participaba de un control de tránsito y escapar del lugar. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del distrito y, tras ser localizada, los controles determinaron que había dado positivo en alcoholemia y THC.

El episodio ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y La Rioja, donde agentes del Municipio de Tigre realizaban un operativo de control vehicular. Según quedó registrado por las cámaras del sistema de monitoreo, la mujer circulaba a bordo de una motocicleta y esquivó deliberadamente el control. En ese momento se llevó puesto a un efectivo y continuó su marcha sin detenerse.

Cómo fue la persecución de la mujer que atropelló al agente Luego de detectar el episodio, la central de monitoreo activó el protocolo de seguimiento. A partir de esa alerta, móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a perseguir a la conductora.

Así fue el atropello y el escape de la conductora El operativo se extendió por distintas calles del partido de Tigre hasta llegar a la intersección de Juan Ruiz de Alarcón y Boulogne Sur Mer. En ese punto, los agentes consiguieron cortarle el paso a la motociclista y detenerla.

Dio positivo en alcoholemia y THC Después de ser interceptada, la mujer fue sometida a los controles correspondientes. Tanto el test de alcoholemia como el narcotest dieron positivo. En el caso del segundo examen, el resultado detectó la presencia de THC. Tras los resultados, la conductora quedó detenida y fue trasladada a una dependencia policial de la zona para continuar con las actuaciones correspondientes.