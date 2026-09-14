Conmoción en Las Heras: un niño de 7 años fue asesinado durante un tiroteo

Un grupo de sujetos habría irrumpido en una vivienda del barrio Junín y efectuado varios disparos. Los presuntos autores escaparon en un auto rojo.

El hecho ocurrió este lunes por la noche en el barrio Junín, de Las Heras (foto ilustrativa).

Un niño de 7 años asesinado la noche de este lunes durante un tiroteo en una vivienda del barrio Junín, en Las Heras. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo en un vehículo particular, pero pese a la asistencia médica posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio. A partir de esa comunicación se desplegó un operativo policial en la zona.

La investigación por la muerte del niño De acuerdo con las primeras averiguaciones, un grupo de sujetos habría ingresado a la vivienda y efectuado varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó al menor de 7 años, quien fue trasladado hasta el nosocomio en un vehículo particular. Según la información aportada por el Ministerio de Seguridad, los presuntos autores del ataque habrían escapado del lugar a bordo de un automóvil de color rojo.