Dueños conocidos, un centro de esquí y zonas sensibles: qué hay dentro de las nuevas joyas mineras de la cordillera

El plan para desarrollar la minería metalífera en Las Heras tuvo su primer paso casi invisible para la mayoría, con un boom de registro de propiedades mineras en las zonas de interés. En menos de dos años se registraron decenas de propiedades mineras, con alta concentración en “Yalguaraz”; en los alrededores del proyecto San Jorge, y también en Villavicencio, Paramillos y otras áreas de la cordillera e incluso la precordillera de Las Heras.

Esos intereses comenzarán a cruzarse con otros con los que podrán convivir o entrar en tensión. Por los recursos, por las actividades que se realizan en la montaña mendocina y también por los superficiarios. En el registro masivo de áreas para explorar se incluyeron zonas sensibles. Una mina, por ejemplo, está justo sobre el centro de Esquí Penitentes y sus dueños figuran como superficiarios.

También hay minas registradas en las inmediaciones del Parque Provincial Aconcagua y en los edictos oficiales se advierte, incluso, que en muchos de ellos hay cursos de agua y glaciares. Más al Este también hay minas registradas a menos de 3 kilómetros del dique Potrerillos y otros que tienen como superficiarios, es decir dueños de la tierra donde se buscarán minerales, a empresarios de otros rubros, como el desarrollo inmobiliario en el piedemonte.

Entre esas curiosidades está la coincidencia de Fernando Porreta, presiente de Gimnasia y dueño de la constructora CEOSA, con Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia y uno de los dueños de Dalvian y un consorcio de empresas amplio en el rubro medios, energía y otros. Porreta registró una propiedad minera para buscar minerales en terreno que, entre otros, tiene a Vila como propietario.

Otra de las zonas que volverá a entrar en tensión es Villavicencio, donde existe una reserva privada que es propiedad de Danone, empresa que tiene vigente litigios con el Estado para frenar la actividad minera en el lugar y también con empresas mineras.

MDZ analizó las 300 minas registradas en Las Heras en base a un pedido de acceso a la información respondido por la Dirección de Minería, sumado a los edictos oficiales, las coordenadas oficiales de 50 de esas mineras, cruzadas con otros documentos, como los registros de Fabricaciones Militares. De ese cruce de datos surgieron varios focos de atención.

El Estado provincial es el principal “propietario” de las tierras donde se explorará en cuanto a superficie. Pero en las zonas de mayor interés, hay otros datos. Minera San Jorge, que tiene a cargo el proyecto de explotación de un yacimiento de cobre en Yalguaraz, es también dueña de la tierra del proyecto y de campos en los alrededores en los que otras personas y empresas registraron minas.

Los dueños

El Gobierno lanzó el Distrito Minero Norte para promocionar la exploración en búsqueda de cobre en la cordillera de Las Heras, aprovechando la inercia del proyecto San Jorge. La empresa Impulsa Mendoza es la que, nuevamente, realiza el trabajo, que incluye un estudio de impacto ambiental al que pueden adherir los propietarios de activos mineros en la zona. Justamente lo que no está claro es la zona que abarcará el Distrito, pues se trata de una porción de la cordillera y la precordillera que tienen muchos intereses cruzados.

De los 300 activos mineros que hay registrados según la información brindada por la Dirección de Minería, 80 fueron pedidos hace menos de dos años y buscan explorar en una superficie de 444 mil hectáreas. La zona que rodea al proyecto San Jorge es la más demandada. Pero hay otras.

La empresa Corriente Argentina, por ejemplo, registró el pedido "LH 1b" para explorar en la búsqueda de minerales. El nombre no dice mucho, pero al indagar otros datos hay novedades. El cruce de coordenadas demuestra que el área minera, de 4,8 hectáreas, está sobre el centro de esquí Los Penitentes. Y uno de los dueños de la tierra es, justamente, la sociedad Los Penitentes SA. Los otros propietarios son la Provincia de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras. En el mismo registro se advierte que hay cursos de agua. "El pedimento se encuentra en las inmediaciones de aguas permanentes y temporales, a tal efecto se deberá contemplar las especificaciones determinadas por la Dir. De Irrigación e Hidráulica. Respecto a proyectos no mineros y/o ductos que afecten o graven el pedimento de manera total o parcial, los interesados deberán acreditar los certificados y permisos", dice el Edicto.

En Argentina el dueño de la tierra no es propietario de los recursos. Por eso se superponen y puede hacer intereses diversos. La concesión del subsuelo para hacer minería la da el Estado y debe haber una negociación entre las partes para ejecutar esas tareas.

Penitentes no es el único punto de interés. Muy cerca de allí, la empres Andean tiene registrado el área Mailó, que tiene una superficie de 7mil hectáreas para explorar. En el pedido de permiso para realizar esa actividad se advierte que en el área hay glaciares. "El pedimento se encuentra en las inmediaciones de cursos de aguas temporales y permanentes a tal efecto se deberá contemplar las especificaciones determinadas por la Dir. de Hidráulica y el D.G. Irrigación. Se puede observar glaciares en la capa (layer) proporcionada por IANIGLA", indica el registro oficial. De manera colindante están los proyectos Arco, también de Andean, y LH 3b, de Corriente Argentina. Todo parece ser parte de un mismo bloque, cercano a Polvaredas y la alta montaña. Como explicó MDZ, Andean, Corriente Argentina y Winter Sky son parte del grupo de grandes ganadores del impulso a la minería en la zona y tienen como vínculo común al estudio de abogados que lidera Julio César Ortiz. Corriente Argentina también tiene otra propiedad minera que tiene como límite oeste la frontera con Chile y termina cerca del Parque Provincial Aconcagua.

Del grupo de nuevas minas, MDZ cruzó las coordenadas y dueños de la tierra de 44 de ellos. En el extremo este del nuevo grupo de minas, hay superposición de intereses. Los cateos de la empresa Hidrogrúas Servicios SA, por ejemplo, incluyen una enorme cantidad de territorio en la precordillera y cordillera. Incluso uno de sus límites está a 2 kilómetros del dique Potrerillos, el espejo de agua que es reserva hídrica del oasis norte. Esa empresa es propiedad de Fernando Porreta, el titular de la empresa CEOSA y presidente de Gimnasia y Esgrima. Ese interés minero se superpone con otro, como es el desarrollo inmobiliario. En los edictos se describen los propietarios de la tierra y h ay más de 20 nombres distintos. Entre ellos están Eduardo Pulenta, empresario bodeguero y desarrollador inmobiliario en el piedemonte; Daniel Vila y Alfredo Vila, propietarios de Dalvian, la estancia San Isidro y otras zonas del piedemonte, y empresas como El Pedemonte SA e Ikelar. En esa propiedad minera confluyen dos aristas de la realidad de Mendoza: la concentración en la propiedad de la tierra y la misma característica sobre activos estratégicos, pues Hidrogrúas es parte del grupo que se convirtió en el principal ejecutor de obras públicas en Mendoza, además de tener concesiones diversas. Vila y Porreta, curiosamente, conducen los dos equipos de fútbol que juegan en primera división y son "vecinos" en el Parque San Martín.

En las 44 propiedades mineras que se analizaron, hay al menos 15 que tienen alguna porción de tierras fiscales. Minera San Jorge es propietario de 10 propiedades mineras que están en manos de 4 empresas: Andean, Winter Sky, Ortiz y Giustozzi. Ortiz ha tenido vínculo con minera San Jorge y en esa zona de interés hay vínculos cruzados entre todas las empresas que registraron minas.

En otras zonas la tensión puede ser mayor, debido a los antecedentes. Es lo que ocurre en Paramillos y Villavicencio, la zona donde más datos sobre presencia de cobre y oro hay, pero también más litigios.

Villavicencio es una reserva privada, gestada a través de una resolución del año 2000 de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Se usó esa figura y, así, se evitó que la provincia expropie y tome control sobre el terreno, como ocurre con las otras áreas naturales protegidas. Pero al ser reserva privada, el alcance de la protección está discutido hasta por el propio Estado. La empresa Deprominsa (sanjuanina y representante de otras mineras) hizo tareas de exploración en la zona, Danone recurrió a la justicia y frenó esa actividad. El Gobierno, en su doble rol ambiguo, avaló años más tarde las DIA para explorar en búsqueda de cobre, aún a pesar de la oposición de Danone. Ese litigio está en la Corte. Dentro del perímetro de la reserva hay minas registradas antes de que se haga esa declaración.

Según la información de la Dirección de Minería, en el distrito minero Paramillos hay 62 derechos mineros otorgados. Muchos de ellos son antiguos, pero hay también actuales. Minera del Oeste es una de las históricas, empresa que cambió de manos y que tuvo vínculos con Deprominsa. Aguas Danone es propietario de tres propiedades en la zona y, se entiende, los registró para bloquear. En el distrito Villavicencio hay 64 derechos otorgados. Danone tiene también tres propiedades mineras en esa zona. La empresa Álamo Boreal aparece como propietaria de permisos que fueron de MIDO (Minera del Oeste).

Yalguaraz es el área de mayor atención y donde, se cree, estará el foco del Distrito Norte. Allí había hasta mayo 116 derechos otorgados. Minera San Jorge, Nat Science, Andean, Winter Sky son los principales concesionarios.