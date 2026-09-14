"Nos pertenece": el reclamo que interpuso el gobernador de La Pampa sobre Los Nihuiles

La provincia de La Pampa interpuso este lunes una medida cautelar contra el Estado Nacional con el objetivo de suspender de manera " inmediata" los artículos 3° y 4° del Decreto N° 982/2026 publicado en el Boletín Oficial del pasado 11 de septiembre, el cual dejó sin efecto el régimen vigente desde 1973 y dispuso que la totalidad de las regalías generadas por el sistema hidroeléctrico “Los Nihuiles” sean percibidas por la provincia de Mendoza.

La presentación fue motorizada por el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, y procura que se mantenga provisoriamente la distribución existente "hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo".

Según dijo en redes sociales Ziliotto, el decreto del presidente Javier Milei, que fue celebrado por el arco político mendocino , "vulnera" los derechos de los pampeanos, y expresó que a la provincia vecina los "respaldan" leyes, acuerdos y sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

En términos generales, el gobernador pampano señaló que parte de los argumentos establecen que "el río Atuel también es pampeano, a través de los fallos de la CSJN de 1987, 2017 y 2020 que establecen y ratifican su interprovincialidad".

"Así, la represa Los Nihuiles genera energía con agua pampeana", sostuvo como parte de la jusrificación.

Río Atuel: sus regalías también son pampeanas.



Hemos presentado ante la Justicia Federal una medida cautelar pidiendo la suspensión inmediata de los artículos del Decreto Presidencial Nº 982/2026 que vulneran nuestros derechos.



Nos respaldan leyes, acuerdos y sentencias de la… pic.twitter.com/zp0zB8rf8z — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 14, 2026

Por ende, indicó que "sus regalías también son pampeanas ya que mediante Acuerdo del año 1992, firmado entre el Estado Nacional y las dos provincias y homologado por la CSJN, Mendoza se obliga a pagar regalías a La Pampa, calculadas según porcentajes fijados por Ley 15.336 y Decreto 1560/73".

Y agregó que "ningún Decreto puede anular un acuerdo de partes".

"Lo dijimos, lo ratificamos. No abandonaremos ninguna lucha por lo que nos pertenece. Fieles a nuestra historia, defendemos La Pampa, todos los días, donde sea, ante quien sea", zanjó.

La cautelar busca, además, evitar que el nuevo esquema se consolide en las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles y "genere consecuencias de difícil reparación posterior". Por ello se solicita "preservar temporalmente el régimen que rigió durante décadas hasta que exista una decisión judicial definitiva", indicaron.

Con esta acción, La Pampa procura "defender derechos reconocidos y ejercidos durante décadas, garantizar el cumplimiento de los acuerdos celebrados entre Nación y provincias y preservar las reglas del federalismo mientras la Justicia resuelve definitivamente la controversia".

La respuesta de Mendoza a La Pampa por Los Nihuiles

Desde el Gobierno no solamente celebraron la medida nacional, sino que también rechazaron los argumentos pampeanos.

Una respuesta rápida la dio en redes sociales la vicegobernadora, Hebe Casado, quien señaló que "no les pertenece nada" y agregó: "Nos deben más de 50 años de regalías mal liquidadas", en relación al planteo judicial que persiste de la Provincia de Mendoza para recibir esos montos adeudados desde Nación desde 1973.

No les pertenece nada. Nos deben más de 50 años de regalías mal liquidadas. https://t.co/eS3Ii0n7pD — Hebe Casado (@hebesil) September 14, 2026

Mientras tanto, la semana pasada la ministra de Energía, Jimena Latorre, cuestionó la reacción del gobierno pampeano y aseguró que una eventual presentación judicial contra el decreto nacional no impedirá que comience a aplicarse el nuevo esquema.

"No se le puede quitar nada a que no es suyo. Si vos tenés algo que no es tuyo y te lo sacan, no te lo están quitando, se está haciendo justicia. El 100% de las regalías corresponde al lugar en donde se genera la energía. La energía se genera en Mendoza porque, además del agua, del río, está la pendiente y la infraestructura para generarla. La pendiente está toda en la provincia de Mendoza, y la infraestructura es este complejo que es también de la provincia de Mendoza", fustigó Latorre.

Según detalló, la nueva normativa deroga el decreto de 1973 que establecía el reparto de las regalías con La Pampa y determina hacia adelante que la totalidad de los recursos corresponde a Mendoza.

La ministra agregó que el reclamo de Mendoza en la Justicia "ya existe". "Hay dos vías, una administrativa y una judicial. Este decreto publicado hoy por el Gobierno nacional es el que pone fin a la vía administrativa”, explicó Latorre.