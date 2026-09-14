Proponen instalar cámaras inteligentes en la ruta 7 para controlar el Paso a Chile
En la licitación que se lleva adelante para comprar cámaras de seguridad, se propuso sumar, sin gasto extra, la vigilancia del corredor internacional. Serían 54 cámaras entre Uspallata y la frontera con Chile. Las cámaras podrían leer patentes para detectar infractores.
El Gobierno licitó la ampliación del sistema de videovigilancia en un proceso que incluye 1200 cámaras entre equipos nuevos y reemplazos. El sistema propuesto es para todo el Gran Mendoza. Pero en ese marco se propuso sumar al corredor internacional, es decir el tramo de la Ruta 7 que va hacia Chile, con más de 50 cámaras que ayuden a controlar la seguridad en esa estratégica zona.
Esa propuesta incluye la provisión e instalación de 54 cámaras en un tramo de aproximadamente 80 kilómetros entre Uspallata y la frontera con Chile. Es la zona más complicada en cuanto al tránsito, la seguridad vial y también la de mayor aislamiento. Las cámaras sumarían también el reconocimiento de patentes y tendrían conectividad permanente, para hacer un seguimiento en tiempo real de lo que ocurre en la zona.
El proyecto incluye 18 cámaras y 36 cámaras fijas ANPR, es decir 54 puntos de video activos a lo largo de la ruta. Entre Uspallata y Polvaredas se instalarían 4 cámaras bullet y 8 ANPR, que permiten el reconocimiento de patentes. Entre Polvaredas y Punta de Vacas se sumarían otras 6 cámaras; la misma cantidad que en los tramos que comprende Punta de Vacas y Penitentes, el de Penitentes- Puente del Inca, Puente del Inca-Aconcagua, Aconcagua-Las Cuevas. El la última parte antes de cruzar a Chile, habría más vigilancia, pues se prevé instalar 12 cámaras entre Las Cuevas y el Paso Fronterizo. Las cámaras a instalar serían las mismas que en el resto de la licitación, por lo que se garantiza compatibilidad.
El tramo de alta montaña de la Ruta 7 es uno de los más complejos del país. Por allí circulan más de 1000 camiones por día y cientos de colectivos y vehículos particulares. Al ser un camino de montaña suma mayores dificultades y también es la vía de acceso a zonas turísticas.
La licitación
La licitación lanzada por el Gobierno está en proceso. En principio despertó gran interés a nivel nacional. En total se presentaron 8 propuestas entre las que hay empresas locales y nacionales. Entre ellas está la empresa Servicios de Comunicación SRL, la empresa que propuso montar el sistema de videovigilancia en el Corredor Internacional, sin cargo extra.
El contrato rondará el millón y medio de dólares, aunque puede haber variantes por las ofertas alternativas que se presentaron. La licitación tenía dos exigencias. Por un lado se pidió la adquisición de 800 cámaras de videovigilancia "de exterior del tipo PTZ", que tienen la posibilidad de giro, inclinación y zoom y permiten controlar el movimiento remoto de 360 grados y el acercamiento de imagen desde el celular o una central y con la posibilidad de soportar por lo menos cinco usuarios simultáneos. Además, se licitó la compra de 400 cámaras "fijas de exterior del tipo Bullet".
Las empresas que compiten son Patagonia Green SA, Servicios de Comunicaciones SRL, Broda SA, Elipgo SA, Plettac Electronics Argentina SA, Sonda Argentina, Exanet SA y Tarmaco Ingeniería SAS. Llamó la atención que algunas empresas nacionales no se presentaran, como Nec Argentina, ligada al exmontonero Mario Montoto.
Las ofertas económicas oscilan entre los US$ 1,33 millones y US$ 2,7 millones. Además de lo económico, se evalúa la calidad del servicio ofrecido, alternativas y otros datos. Mendoza cuenta con 3.000 cámaras instaladas en toda la provincia y otras 400 que han sido instaladas por municipios y otras 100 de privados. Se suman las cámaras de los patrulleros y las que tienen como parte de su uniforme 200 policías.