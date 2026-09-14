Proponen instalar cámaras inteligentes en la ruta 7 para controlar el Paso a Chile

En la licitación que se lleva adelante para comprar cámaras de seguridad, se propuso sumar, sin gasto extra, la vigilancia del corredor internacional. Serían 54 cámaras entre Uspallata y la frontera con Chile. Las cámaras podrían leer patentes para detectar infractores.

El Gobierno licitó la ampliación del sistema de videovigilancia en un proceso que incluye 1200 cámaras entre equipos nuevos y reemplazos. El sistema propuesto es para todo el Gran Mendoza. Pero en ese marco se propuso sumar al corredor internacional, es decir el tramo de la Ruta 7 que va hacia Chile, con más de 50 cámaras que ayuden a controlar la seguridad en esa estratégica zona.

Esa propuesta incluye la provisión e instalación de 54 cámaras en un tramo de aproximadamente 80 kilómetros entre Uspallata y la frontera con Chile. Es la zona más complicada en cuanto al tránsito, la seguridad vial y también la de mayor aislamiento. Las cámaras sumarían también el reconocimiento de patentes y tendrían conectividad permanente, para hacer un seguimiento en tiempo real de lo que ocurre en la zona.

El proyecto incluye 18 cámaras y 36 cámaras fijas ANPR, es decir 54 puntos de video activos a lo largo de la ruta. Entre Uspallata y Polvaredas se instalarían 4 cámaras bullet y 8 ANPR, que permiten el reconocimiento de patentes. Entre Polvaredas y Punta de Vacas se sumarían otras 6 cámaras; la misma cantidad que en los tramos que comprende Punta de Vacas y Penitentes, el de Penitentes- Puente del Inca, Puente del Inca-Aconcagua, Aconcagua-Las Cuevas. El la última parte antes de cruzar a Chile, habría más vigilancia, pues se prevé instalar 12 cámaras entre Las Cuevas y el Paso Fronterizo. Las cámaras a instalar serían las mismas que en el resto de la licitación, por lo que se garantiza compatibilidad.

El tramo de alta montaña de la Ruta 7 es uno de los más complejos del país. Por allí circulan más de 1000 camiones por día y cientos de colectivos y vehículos particulares. Al ser un camino de montaña suma mayores dificultades y también es la vía de acceso a zonas turísticas.

El Corredor Internacional tiene zonas aisladas de comunicación y control. Las cámaras podrían ayudar a solucionar ese problema. Pablo Quiroga La licitación La licitación lanzada por el Gobierno está en proceso. En principio despertó gran interés a nivel nacional. En total se presentaron 8 propuestas entre las que hay empresas locales y nacionales. Entre ellas está la empresa Servicios de Comunicación SRL, la empresa que propuso montar el sistema de videovigilancia en el Corredor Internacional, sin cargo extra.