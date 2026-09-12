Tránsito complicado en alta montaña: hielo en la calzada y una larga fila de vehículos
Las autoridades habilitaron el tránsito en el tramo comprendido entre Potrerillos y Uspallata. El paso a Chile aplazó su apertura.
En una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, las autoridades de alta montaña informaron que se habilita el tránsito en el tramo de la Ruta 7 que conecta Uspallata y Potrerillos, localidad en donde cientos de vehículos aguardan para poder avanzar. El tramo que une Uspallata con Las Cuevas se encuentra habilitado, siempre con suma precaución.
Durante la noche del viernes, la circulación por la Ruta 7 quedó interrumpida luego de que las autoridades evaluaran las condiciones climáticas que se registraban en el corredor cordillerano. Cerca de las 9 de la mañana, las autoridades realizaron un nuevo corte en la circulación debido a la formación de hielo en la calzada. El paso a Chile, por su parte, aplazó su horario de apertura.
Ruta 7 habilitada a partir de Potrerillos
A su vez, desde alta montaña explicaron que el tramo que conecta Uspallata con la boca del Túnel Internacional se encuentra habilitado para circular, solicitando extrema precaución a los conductores, portación de cadenas obligatoria y luces bajas encendidas durante todo el circuito. Además, se informa sobre un siniestro vial entre un camión y un vehículo menor entre los kilómetros 1.120 y 1.121.
El estado de las rutas en Mendoza
Según el último informe de las rutas en Mendoza, emitido a las 14 horas, la RP 89 Vallecitos se encuentra transitable solo en 4x4 y uso obligatorio de cadenas hasta Guardaparques. En Potrerillos, están habilitados todos los caminos de villas de montaña para todo tipo de vehículos luego de que Vialidad Mendoza despejara los caminos.
A su vez, la RP 52 se encuentra transitable hasta Agua de los Pajaritos; y la RP 94 del Manzano Histórico está habilitada para todo tipo de vehículos, al igual que la RP 222 a Las Leñas, con uso obligatorio de cadenas.
Por otro lado, aún se encuentran intransitables la RP 89 en tramo La Carrera, y tramo de Vallecitos de Guardaparques a la cima, con la presencia de máquinas trabajando; la RP 86, tramo Los Cerrillos; la RP 52, tramos asfaltado de Agua de los Pajaritos a Hotel Villavicencio y tramo de suelo natural de Villavicencio a Uspallata; la RP 220, de El Sosneado; y la RN 143 que conecta Pareditas con San Rafael.
Así nevaba en la Ruta 7 el viernes por la noche
El tiempo en alta montaña este sábado
Se prevén condiciones de mal tiempo al inicio de la jornada, especialmente en los sectores central y sur. Se espera una mejora progresiva desde media mañana, con condiciones buenas desde aproximadamente el mediodía hacia la tarde y noche.
A primera hora de la mañana se registraron las siguientes temperaturas:
- Uspallata: -04°
- Punta de Vacas: -12°
- Puente del Inca: -15°
- Las Cuevas: -16°