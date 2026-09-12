Quini 6: cuánto se juega este domingo tras quedar vacantes los principales pozos

El próximo sorteo del Quini 6 llegará con un pozo acumulado estimado en $14.450 millones. La cifra se alcanzó después de una jornada sin ganadores en las tres modalidades principales y quedará en juego este domingo 13 de septiembre, cuando se realice el concurso número 3408 en la ciudad de Santa Fe.

El antecedente inmediato fue el sorteo del miércoles 9. En el Tradicional salieron los números 10, 19, 22, 29, 36 y 43, pero ninguna apuesta consiguió los seis aciertos. Lo mismo ocurrió en La Segunda, cuya combinación fue 03, 10, 24, 28, 32 y 45. La Revancha tampoco encontró ganador con las bolillas 00, 08, 20, 23, 24 y 32. Los tres premios, por lo tanto, volvieron a acumularse.

Según la estimación difundida para el domingo, el Tradicional tendrá un pozo de $2.590 millones, mientras que La Segunda ofrecerá $2.950 millones. La mayor parte del dinero estará concentrada en la Revancha, con $8.200 millones. A esas cifras se sumarán $510 millones en el Siempre Sale y otros $200 millones correspondientes al Pozo Extra.

En conjunto, las cinco categorías alcanzan los $14.450 millones anunciados. Los montos son estimados y pueden modificarse de acuerdo con la recaudación obtenida hasta el cierre de las apuestas.

Aunque nadie obtuvo los seis aciertos en las modalidades con pozos acumulables, el Siempre Sale sí repartió dinero. La combinación estuvo integrada por el 01, 09, 21, 30, 35 y 41. Como no hubo una boleta completa, el premio se distribuyó entre 16 jugadores que registraron cinco coincidencias. Cada uno recibió $24.370.591,50. El Pozo Extra, por su parte, tuvo 501 ganadores, con una recompensa individual de $399.201,60. Los resultados pueden verificarse en el apartado oficial del Quini 6 de la Lotería de Santa Fe .

Para participar, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45. Esa misma combinación interviene en las distintas instancias contratadas. La apuesta base cuesta $2.000 e incluye el Tradicional Primer Sorteo y La Segunda. Incorporar la Revancha demanda otros $1.000, mientras que el Siempre Sale agrega $1.000 más. De esta forma, el ticket completo alcanza los $4.000. La información sobre las modalidades y las condiciones del juego está disponible en las preguntas frecuentes de la Lotería de Santa Fe.

A qué hora se sortea el Quini 6

El concurso número 3408 se realizará el domingo 13 de septiembre a las 21.15, en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe. La fecha también figura en la programación oficial de septiembre. La transmisión podrá seguirse por las señales habilitadas y mediante el canal de YouTube del organismo.

Los extractos definitivos se publicarán después del sorteo, por lo que los apostadores deberán controlar allí sus boletas. Para cobrar cualquier premio será necesario presentar el comprobante original en buen estado dentro del plazo establecido por el reglamento.