Javier Milei le pidió al gabinete "no dejarse psicopatear" y se demora la letra chica del proyecto sobre Islas Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete en Casa Rosada, donde instó a sus ministros a “no dejarse psicopatear” y trabajó la letra chica sobre el proyecto sobre Malvinas , que sufre demoras por “la letra técnica” que fijará las sanciones a las empresas que se relacionen con el archipiélago sin el aval argentino.

“En relación con la cuestión Malvinas, se realizó un análisis del avance de la estrategia geopolítica que lleva adelante la Argentina y se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo”, señaló el Ejecutivo en un comunicado.

El canciller Pablo Quirno actualizó sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas compañías que trabajan directa o indirectamente en los recursos naturales de las islas.

La idea de los libertarios era presentar las reformas punitivas este lunes, aunque su envío al Congreso se dará durante la semana.

“Durante la reunión se enfatizó la importancia del Atlántico Sur como uno de los enclaves estratégicos a nivel mundial para el flujo del comercio internacional en los próximos años”, agregaron.

En materia económica, el jefe de Estado instó a todo el equipo a cuidar la reputación económica que la Argentina reconstruyó en los últimos años y “no dejarse psicopatear por el estatus quo”. En ese sentido, reafirmó que "al populismo no se le gana con populismo”.

Durante el encuentro se destacó “la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real, que permitirán que el consumo continúe aumentando”.

La reunión de Javier Milei con los legisladores libertarios por el Presupuesto 2027

El encuentro se desarrolló a horas de que el Ejecutivo presente el Presupuesto 2027. Al respecto, Milei protagonizará esta tarde una disertación con diputados y senadores oficialistas en Balcarce 50, donde dará a conocer los principales lineamientos de sus proyecciones para el próximo año.

Participaron todos los ministros del Gabinete Nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la senadora nacional, Patricia Bullrich.