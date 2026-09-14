Qué pasaría si las distintas fuerzas del peronismo se unen contra Javier Milei: esto mostró una encuesta

Una nueva encuesta dejó una primera foto de la carrera presidencial de 2027 y mostró un resultado extremadamente ajustado entre Javier Milei y el peronismo . La diferencia entre ambos espacios fue de apenas tres décimas y quedó ampliamente dentro del margen de error del estudio.

El relevamiento fue realizado por la consultora Analogías entre el 5 y el 8 de septiembre sobre 2.932 casos de todo el país . El trabajo tiene un margen de error de +/- 2% y planteó distintos escenarios políticos y económicos de cara a los próximos meses.

Al preguntar por intención de voto por espacio político, un peronismo unido alcanzó el 31%, mientras que Milei quedó apenas detrás con 30,7%. Mucho más atrás apareció una eventual fuerza vinculada a los gobernadores, con el 7,4%, seguida por la izquierda, que obtuvo 6,2%.

Sin embargo, uno de los números más importantes de la encuesta está fuera de esos espacios: el 24,7% todavía no definió su voto. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro entrevistados permanece sin una preferencia electoral clara cuando todavía falta más de un año para las presidenciales. La consultora definió este escenario como una “polarización sucia”, debido a que Milei y el peronismo concentran buena parte de las preferencias, pero existe al mismo tiempo un volumen importante de electores que no se identifica electoralmente con ninguno de los dos.

El trabajo también identificó un segmento cercano al 16,7% del electorado que aparece “en disputa” . Allí se encuentran principalmente personas que votaron a Milei en elecciones anteriores pero que actualmente muestran una mirada crítica sobre la gestión nacional.

Casi uno de cada cuatro participantes de la encuesta todavía no definió a quién votaría en las presidenciales de 2027.

Dentro de ese grupo, el 69,6% evalúa negativamente al Gobierno y la imagen negativa del Presidente alcanza el 84,8%. Sin embargo, ese rechazo todavía no se traduce en apoyo al peronismo: el 55% respondió que no sabe a quién votaría.

Otro dato que ayuda a entender el escenario es el posicionamiento político general. Según la encuesta, los sectores oficialistas “puros” y “moderados” reúnen en conjunto un 34,3%, mientras que las posiciones opositoras alcanzan alrededor del 49%.

La situación económica también aparece como una variable importante. El 60,9% aseguró estar peor que hace un año, frente al 13,4% que afirmó encontrarse mejor. Además, cuando los entrevistados tuvieron que elegir entre priorizar “salario y empleo” o la “estabilidad de precios”, el 65,6% eligió la primera opción y el 27,1% se inclinó por la segunda.

Con más de un año por delante hasta las elecciones, la fotografía todavía puede cambiar considerablemente. Por ahora, la encuesta muestra una carrera abierta: Milei y el peronismo prácticamente empatados y un amplio grupo de votantes que todavía no encontró una opción para 2027.