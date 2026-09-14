Vacaciones de verano: cuánto cuesta reservar en Argentina, Chile y Brasil

Septiembre puede ser un buen momento para comenzar a organizar las vacaciones de verano . No porque garantice automáticamente la tarifa más baja, sino porque todavía permite comparar alojamientos, elegir ubicación y consultar políticas de cancelación antes de que aumente la demanda de enero.

Dependiendo el destino elegido, al presupuesto hay que sumarle un dato importante: el traslado, ya sea en auto particular, avión o colectivo de larga distancia. Por eso, antes de dejarse tentar por el precio inicial de un paquete, conviene separar tres componentes: alojamiento, transporte y gastos diarios.

Las primeras publicaciones para el verano 2027 muestran d epartamentos para dos y hasta cuatro personas desde $60.000 diarios . Con ese valor, una semana de alojamiento comenzaría en $420.000, sin incluir traslado, comidas ni servicios de playa.

En las propiedades ubicadas frente al mar , los precios semanales publicados parten de $525.000 y la mayor parte de la oferta relevada se concentra entre $525.000 y $840.000. Son departamentos con capacidad para entre una y seis personas, por lo que el costo individual disminuye cuando viaja una familia o un grupo.

El hospedaje no es el único número importante. Los balnearios marplatenses comenzaron a difundir sus tarifas para la temporada 2026/2027 y una carpa puede representar un gasto similar o incluso superior al alquiler del departamento.

En el Balneario 12 de Punta Mogotes, según publica el sitio Punto Noticias, la carpa costará a partir de octubre $80.000 por día y el estacionamiento, $15.000. Una familia que contrate ambos servicios durante siete días deberá sumar $665.000 al presupuesto.

De esta manera, una semana con un departamento económico de $420.000, carpa y estacionamiento demandaría al menos $1.085.000. Si se elige un alojamiento frente al mar, la cuenta podría ubicarse entre $1.190.000 y $1.505.000, sin contemplar viaje ni comida.

El mes completo de enero cuesta $2.000.000 en ese balneario y febrero, $1.700.000. Para toda la temporada, las opciones relevadas van desde $2.790.000 en Santa Clara del Mar hasta más de $11.000.000 en alternativas premium financiadas y con IVA.

Por la cercanía, muchos mendocinos prefieren las costas chilenas. Foto: Canva

La costa chilena, la preferida de los mendocinos

Chile representa una alternativa cercana para los mendocinos, pero el valor final dependerá especialmente del tipo de alojamiento y de la cotización del peso chileno.

Los buscadores hoteleros ubican el promedio de un hotel de tres estrellas en Viña del Mar alrededor de los 103.000 pesos chilenos por noche. Una semana para dos personas rondaría los 721.000 pesos chilenos, equivalentes a unos US$778 según la cotización vigente al momento del relevamiento.

Estos valores corresponden solamente al hospedaje. Para viajar desde Mendoza todavía se debe sumar el combustible y los peajes, si se utiliza un vehículo particular, o el precio de los pasajes en micro o avión.

Para quienes no quieran esperar al verano y quieren aprovechar estos meses de primavera, actualmente aparecen referencias de paquetes en micro con salida desde Mendoza. Por ejemplo, una conocida empresa de transporte de larga distancia tiene un paquete de micro y cinco noches de hotel en Viña del Mar o Reñaca desde $705.000 por persona, con partida desde Mendoza.

Brasil: hospedaje y paquetes desde Buenos Aires

En Brasil, enero es temporada alta. El Buzios Beach Resort, por ejemplo, ofrece para determinadas fechas del 15 al 18 de enero habitaciones desde 952 reales por noche pagando mediante Pix o 1.002 reales con financiación. La tarifa incluye media pensión. Si ese valor se mantuviera durante siete noches, el hospedaje costaría entre 6.664 y 7.014 reales, aproximadamente entre US$1.305 y US$1.374 por habitación.

También existen paquetes para el verano 2027 con salida desde Buenos Aires. Entre las opciones publicadas aparecen siete noches en Búzios desde US$1.803 por persona y Florianópolis desde US$2.157, con vuelos y alojamiento. Para un mendocino, esos valores no representan el costo completo: todavía debe sumar el viaje hasta Buenos Aires y los eventuales traslados entre Aeroparque y Ezeiza.

La comparación muestra por qué conviene empezar por el hospedaje. Una vez asegurada una opción con condiciones de cancelación claras, se puede evaluar si resulta más conveniente viajar por cuenta propia o contratar un paquete. Septiembre ofrece tiempo para hacer esa cuenta antes de que enero reduzca las opciones.