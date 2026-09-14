Nicole Neumann confirma la tendencia de los jeans joya: mirá su look canchero

Los jean joya, que tuvieron su auge en los años 2000, vuelven esta temporada y Nicole Neumann te muestra cómo combinarlos para el día a día.

Ya es oficial: los jean joya vuelven a estár en tendencia y Nicole Neumann lo confirmó con un estilismo re canchero. La modelo se mostró en redes con un pantalón de denim gris de tiro alto y silueta recta, completamente cubierto de microstrass, y lo combinó con una campera de cuero negra, una remera crop con estampa y unas zapatillas neutras.

Los jeans joya, que tuvieron su auge en los años 2000, vuelven esta temporada reinterpretados con un espíritu más elegante y versátil dentro de la corriente del embellished denim, que apuesta a intervenir prendas clásicas con detalles decorativos.

Para lucirlos solo basta con combinarlos con básicos atemporales que permitan que el pantalón sea el centro de atención, como hizo Nicole al equilibrar la intensidad de los strass con prendas de líneas clásicas y colores neutros.

Aunque el brillo suele asociarse a los looks de noche, los jeans joya rompen esa regla ya que pueden adaptarse a diferentes ocasiones. El tip está en saber combinarlos con prendas que bajen su impronta y le den un aire más casual, como la campera de cuero y las zapatillas que eligió Nicole.