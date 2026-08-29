El impactante look de Nicole Neumann para una cata de chocolates: miralo
Nicole Neumann cautivó en una cata de chocolates al posar con un sofisticado minivestido que sorprendió hasta a sus seguidores.
Nicole Neumann, la modelo y conductora del streaming "Solo con Niki", sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un look dorado cargado de glamour durante su participación en una cata de chocolates. Se trató de un mini vestido de paillettes dorado ajustado, confeccionado íntegramente con lentejuelas.
El mini vestido de paillettes de gala en tono dorado que se ajustaba a su silueta, tenía uno de los aspectos más llamativos en su espalda descubierta, que permitió que el diseño adquiriera una apariencia más sofisticada, mientras que la caída de la tela acompañaba los movimientos de Nicole y suavizaba el efecto ajustado de la prenda.
Como accesorio principal, Nicole llevó una cartera de mano metalizada con forma de media luna en un tono dorado brillante, una pieza vanguardista que complementó la textura del vestido y la estética lujosa del outfit, perfecto para un evento nocturno.