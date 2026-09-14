Todos los sociales de una noche queer en plena Arístides: ¡la gente asistió lookeadísima!

El fenómeno del cine de culto y la comunidad queer se dirigieron a la calle Arístides para vivir una velada cargada de glam, emoción y fans con llamativos looks. MDZ estuvo en el lugar y vivió la experiencia completa.

La joven que propulsó el evento es conocida en redes sociales como Lu Velvet , transita el tramo final de la carrera de producción audiovisual a la par de sus estudios en dirección de arte dentro de la provincia. Su cuenta de Instagram fue concebida con el propósito expreso de divulgar información de utilidad para los apasionados del séptimo arte, abarcando recomendaciones, alternativas de visualización y circuitos alejados de las salas comerciales habituales.

La motivación para proyectar la célebre pieza musical The Rocky Horror Picture Show cobró fuerza tras el fallecimiento de Tim Curry , figura estelar del largometraje. Siendo una de las obras musicales predilectas de la organizadora, el contexto reciente tras el reciente deceso del actor representó la oportunidad perfecta para concretar la iniciativa. El propósito radicó en brindar la oportunidad de experimentar la película en comunidad tanto a quienes no la habían visto jamás como a los seguidores de antaño deseosos de rendir homenaje al protagonista. La conjunción de voluntades permitió realizar, por primera vez, una proyección cinematográfica en las instalaciones del local.

Tim Curry protagonizó la película musical de culto que la comunidad LGBTIQ+ no solo adoptó como un refugio seguro, una celebración de la libertad sexual y un espacio de validez para lo disidente.

La convocatoria tuvo lugar en el recién inaugurado espacio gastronómico Fiaca Bar y Café , ubicado en Arístides 317, y Lu Del Pópolo. difundida mediante canales digitales anunció una noche de cine de culto , coctelería y encuentro comunitario, alcanzando rápidamente la condición de función agotada y programando una repetición para el martes 15 de septiembre. El menú de la jornada pautada para el jueves 10 de septiembre, con antesala desde las 20:30 horas y proyección a las 21:00, incluyó la presentación de un trago temático denominado "Rose Tint My World", uno de las grandes canciones del film, consigna de vestuario "Criaturas de la noche" con premiación al mejor atuendo, trivias y sorteos con entrada totalmente gratuita, como en el living de tu casa pero con capacidad restringida.

La obra cinematográfica The Rocky Horror Picture Show constituye una propuesta musical singular que preserva su carácter transgresor a cinco décadas de su lanzamiento original en salas estadounidenses el 14 de agosto de 1975. Tras generar diversidad de críticas durante su debut, el film logró afianzarse con el tiempo en la categoría de obra de culto indiscutida.

Dylan, cuarto participante a la derecha, ganó el premio por el mejor look con todo el espíritu de Rocky Horror.

La trama, adaptada de la pieza teatral homónima bajo la dirección del realizador australiano Jim Sharman, acompaña a la pareja comprometida conformada por Brad (Barry Bostwick) y Janet (Susan Sarandon). En medio de una noche lluviosa, ambos terminan de manera imprevista en una sombría edificación donde son recibidos por el doctor Frank-N-Furter (Tim Curry) y su particular grupo de colaboradores, entre los que destacan el mayordomo Riff Raff (Richard O'Brien) y la criada Magenta (Patricia Quinn). En ese entorno, el científico trabaja en la creación de su ser ideal: Rocky (Peter Hinwood).

El musical con una potente y sexy impronta glam rock se convirtió en una auténtica joya del cine de culto, conquistando nuevas generaciones de fans. Foto: captura de video

El verdadero valor de la producción no reside primordialmente en la estructura narrativa, sino en las interpretaciones del elenco, la banda sonora, la ambientación escénica y sus célebres parlamentos, entre los que resalta la caracterización del personaje principal como un "dulce travestido de la transexual Transilvania". La película opera como una reivindicación del humor no convencional, erigiéndose como un antecedente pionero en materia de representación LGBTQI+ al abrazar la desmesura, la ironía y el contacto directo con la audiencia a través de composiciones musicales memorables.

Moda, emoción y el testimonio de los protagonistas

La experiencia de vivir esta proyección en un nuevo bar de la calle Arístides Villanueva superó ampliamente lo esperado por MDZ. Los asistentes comenzaron a llegar pasadas las 20:30, los looks no se hicieron esperar. Un desfile de medias de red, portaligas, corsets, remeras negras con diseños alusivos a la película, gente elegante pero descontracturada, evocando de alguna manera a los personajes de la historia que fueron invitados al castillo del Dr. Frank-N-Furter para presenciar la creación de Rocky, el musculoso Adonis que desata los placeres más bajos de su creador y de Janet Wise, la joven prometida de Brad.

Sus personajes, vestuarios y canciones se convirtieron en un espejo de identidad que transformó lo 'raro' en un motivo de celebración. Foto: captura de video

Los presentes en su gran mayoría eran jóvenes veinteañeros. Algunos recrearon el vestuario, maquillaje y peinado del personaje que Tim Curry encarnó con total maestría. Se podía sentir en el ambiente una gran energía por compartir en comunidad esta experiencia llena de canciones, glam y humor con toques de terror y drama. El bar se llenó y la proyección estaba por empezar, no sin antes entregar el premio al mejor look, que lo ganó Dylan de 21 años de edad, caracterizado como el Dr. Frank-N-Furter. En exclusiva le dijo a MDZ: “Cuando vi esta peli hace un tiempo me di cuenta que soy trans”. Lu Velvet le consultó a la audaz audiencia: "¿Quiénes vienen por primera vez?", y casi el 80% de la concurrencia levantó la mano, mientras que el resto pertenecía a los que la vieron repetidas veces.

Las reacciones del público al comienzo fueron algo tibias, pero luego de entregarse por completo a la historia se dejaron llevar. El final de “Sweet Transvestite” fue emocionantemente aplaudido, eran aplausos y ovaciones dirigidas a Tim Curry. El fallecido actor murió este 2 de septiembre a los 80 años y, una semana después de la triste noticia, se conoció finalmente cuál fue la causa de su muerte. Según las autoridades sanitarias de Los Ángeles, el actor murió como consecuencia de una enfermedad coronaria. Las risas y los cabeceos rítmicos de los presentes se intensificaron con el correr de la película. Sobre el final del film, en la emotiva canción “I’m Going Home” interpretada por el homenajeado artista, el público volvió a desatar sus aplausos y ovación.

Mirá la extensa galería de fotos con los looks más atrevidos

Dylan, ganador del concurso al mejor look de la noche. Foto: Maru Mena / MDZ

Agostina como Janet Weiss, el personaje que inmortalizó Susan Sarandon. Foto: Maru Mena / MDZ

Román como uno de los elegantes y descontracturados invitados al castillo. Foto: Maru Mena / MDZ

Luz con toda la actitud. Foto: Maru Mena / MDZ

Juliana en una tierna pose. Foto: Maru Mena / MDZ

Ticiano y Gianella, una pareja atrevida. Foto: Maru Mena / MDZ

Agostina y Dylan. Foto: Maru Mena / MDZ

Mauro, Carla, Agostina, Dylan, Alex y Ezequiel, toda una troupe dispuesta a pasarla de lujo. Foto: Maru Mena / MDZ

Alex con toda la onda. Foto: Maru Mena / MDZ

Leonel y Amparo. Foto: Maru Mena / MDZ

Julieta lució una espléndida remera con la icónica gráfica de la peli. Foto: Maru Mena / MDZ

Belén lista para darlo todo. Foto: Maru Mena / MDZ

Belén, Julieta, Itta y todo el power antes de la función. Foto: Maru Mena / MDZ

Micaela lució como una verdadera criatura de la noche. Foto: Maru Mena / MDZ

Martina Foto: Maru Mena / MDZ

Rodrigo Foto: Maru Mena / MDZ

Alma Foto: Maru Mena / MDZ

Jazmín Foto: Maru Mena / MDZ

Milagros y Leo una pareja lookeada para vibrar con el musical. Foto: Maru Mena / MDZ

Matias Foto: Maru Mena / MDZ

Ariel Foto: Maru Mena / MDZ

Manuela Foto: Maru Mena / MDZ

Nico y Lali entrarán a ver la peli bajo su propio riesgo. Foto: Maru Mena / MDZ

Lali tecnológica y analógica. Foto: Maru Mena / MDZ

Nico Foto: Maru Mena / MDZ

Antonella Foto: Maru Mena / MDZ

Lu Velvet, organizadora del evento con sus amigas, Magali, Wen y Florencia. Foto: Maru Mena / MDZ

Lu Velvet llevó a la Arístides una propuesta que reunió a un público dispuesto a celebrar la diversidad y expresar su identidad. Foto: Maru Mena / MDZ

Victoria Foto: Maru Mena / MDZ

Diego Quiroga, periodista de MDZ listo para disfrutar una vez más del musical The Rocky Horror Picture Show y ver las reacciones de un público que en su gran mayoría veía la peli por primera vez. Foto: Maru Mena / MDZ

Juliana y Román con estilos perfectos para la ocasión, Juliana lookeada con su versión del Dr. Frank-N-Furter. Maru Mena / MDZ