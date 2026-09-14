La receta italiana que rompe una regla sagrada: la pasta no se hierve

Para cualquier argentino criado entre tallarines, ravioles y domingos de pasta, existe una regla que parece imposible de discutir: los fideos se cocinan en abundante agua hirviendo. Sin embargo, una receta tradicional del sur de Italia propone exactamente lo contrario.

Se trata de los spaghetti all’assassina , un plato típico de Bari , en la región de Apulia, que lleva la pasta seca directamente a una sartén con tomate, ajo y ají picante. El líquido se incorpora poco a poco, como si se preparara un risotto, hasta conseguir spaghetti tiernos, pero con sectores tostados y crocantes.

Su nombre, su color rojo intenso y una cocción que busca deliberadamente que la pasta se adhiera a la sartén convierten a esta receta en una de las más singulares de la cocina italiana.

La historia ubica el nacimiento del plato en 1967 , en el restaurante Al Sorso Preferito de Bari, y atribuye su creación al cocinero Enzo Francavilla. Según el relato más difundido, los primeros comensales lo llamaron “asesino” por la intensidad del picante.

Después de atravesar un período de menor popularidad, la receta volvió a ganar protagonismo con la creación de la Accademia dell’Assassina en 2013, la aparición en programas de televisión y su difusión en redes sociales.

En 2026, los spaghetti all’assassina fueron incorporados al listado nacional italiano de Productos Agroalimentarios Tradicionales. El registro oficial de Apulia reconoce su origen en Bari y establece tres rasgos fundamentales: el picante, la terminación en sartén y la superficie ligeramente tostada.

Existe, sin embargo, una discusión entre los especialistas. La fórmula histórica registrada en Apulia ablanda brevemente los spaghetti en agua antes de llevarlos a la sartén. La versión actualmente difundida por la Accademia dell’Assassina comienza con la pasta completamente seca y la cocina agregando caldo de tomate. Esta última es la que rompe todas las reglas y la que se volvió más conocida fuera de Italia.

Ingredientes para cuatro personas

320 gramos de spaghetti.

400 gramos de puré o passata de tomate.

Entre 700 mililitros y un litro de agua.

1 cucharada de extracto de tomate.

3 dientes de ajo.

Entre 80 y 100 mililitros de aceite de oliva.

Ají molido o chile seco, a gusto.

Sal.

1 cucharadita de azúcar, opcional.

La receta tradicional no lleva crema, cebolla ni queso rallado. El sabor se construye con el tomate concentrado, el ajo, el picante y el tostado de la pasta.

Cómo preparar los spaghetti all’assassina

En una olla, mezclar aproximadamente 300 gramos de puré de tomate con el agua, el extracto y una pizca de sal. Calentar el líquido y mantenerlo a fuego bajo: debe permanecer caliente durante toda la preparación.

Colocar el aceite en una sartén amplia y pesada. La tradición utiliza una sartén de hierro, aunque en una cocina doméstica también puede emplearse una de acero inoxidable grueso o hierro fundido.

Agregar los dientes de ajo y el ají picante. Cocinar hasta que el ajo comience a tomar color, sin dejar que se queme. Incorporar los 100 gramos restantes de puré de tomate y distribuirlos por toda la base.

Añadir los spaghetti secos, procurando que permanezcan en contacto con la sartén. No hay que moverlos inmediatamente: el secreto consiste en esperar hasta que la pasta comience a adherirse y tostarse.

Dar vuelta los spaghetti con cuidado y agregar dos cucharones del caldo de tomate caliente. Dejar que absorban el líquido sin revolver constantemente. Cuando vuelva a escucharse el sonido del tostado, incorporar otra pequeña cantidad de caldo.

Repetir el procedimiento durante aproximadamente nueve minutos, alternando hidratación y tostado. La pasta debe quedar cocida, pero firme, con algunas partes más oscuras y crocantes.

El objetivo no es carbonizarla. Si queda completamente negra o desarrolla un sabor amargo, el fuego fue demasiado intenso o se esperó demasiado antes de agregar el líquido.

El secreto está en perderle miedo a la sartén

A diferencia de otras pastas, en esta receta no hay que evitar que los spaghetti se adhieran. Esa capa tostada es precisamente lo que diferencia a la assassina de unos fideos convencionales con salsa de tomate.

La versión difundida por la Accademia debe reunir tres características: ser picante, crocante y ligeramente quemada. El desafío consiste en encontrar el punto exacto entre la caramelización y el exceso de cocción.

Se sirve inmediatamente y sin queso, directamente desde la sartén. Una receta nacida hace casi seis décadas que demuestra que, incluso en Italia, algunas reglas de la pasta también fueron creadas para romperse.