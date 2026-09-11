Churros de manzana: la receta saludable y crocante al horno
Conocé la receta de churros de manzana al horno, una alternativa más liviana y crocante que se prepara en pocos minutos.
Te presentamos la versión horneada y más saludable de los churros, con un toque de manzana que los hace únicos. Para esta receta, se cortan bastones de manzana, se pasan por una mezcla de azúcar y canela, y se hornean hasta que se caramelizan y quedan crocantes por fuera. Lo mejor es que no necesitan freírse en aceite, lo que los hace más livianos y fáciles de hacer. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (2 porciones)
- 2 manzanas grandes y firmes
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharada de maicena
- (Opcional) Miel o dulce de leche para acompañar
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 200°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.
- Pelá las manzanas y cortalas en bastones gruesos (de unos 2 cm de ancho y 6-7 cm de largo). Tratá de que todos los bastones tengan el mismo tamaño para que se cocinen parejo.
- En un bowl, mezclá la maicena con la canela y el azúcar.
- Pasá cada bastón de manzana por la mezcla seca, asegurándote de que queden cubiertos por todos lados. Sacudí el exceso.
- Colocá los bastones sobre la placa con papel manteca, separados entre sí. Horneá por 15-20 minutos, hasta que estén dorados y caramelizados por fuera. Dales vuelta a la mitad del tiempo para que se doren parejo.
- Comelos calientes, solos o con miel, dulce de leche o chocolate derretido para mojar. ¡Y listo!