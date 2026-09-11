Churros de manzana: la receta saludable y crocante al horno

Te presentamos la versión horneada y más saludable de los churros, con un toque de manzana que los hace únicos. Para esta receta, se cortan bastones de manzana, se pasan por una mezcla de azúcar y canela, y se hornean hasta que se caramelizan y quedan crocantes por fuera. Lo mejor es que no necesitan freírse en aceite, lo que los hace más livianos y fáciles de hacer. ¡Manos a la obra!