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Churros de manzana: la receta saludable y crocante al horno

Conocé la receta de churros de manzana al horno, una alternativa más liviana y crocante que se prepara en pocos minutos.

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Prepará una opción saludable en casa.

Prepará una opción saludable en casa.

Te presentamos la versión horneada y más saludable de los churros, con un toque de manzana que los hace únicos. Para esta receta, se cortan bastones de manzana, se pasan por una mezcla de azúcar y canela, y se hornean hasta que se caramelizan y quedan crocantes por fuera. Lo mejor es que no necesitan freírse en aceite, lo que los hace más livianos y fáciles de hacer. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (2 porciones)

  • 2 manzanas grandes y firmes
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharada de maicena
  • (Opcional) Miel o dulce de leche para acompañar
¡Qué rico!

¡Qué rico!

Paso a paso de la receta

  1. Precalentá el horno a 200°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.
  2. Pelá las manzanas y cortalas en bastones gruesos (de unos 2 cm de ancho y 6-7 cm de largo). Tratá de que todos los bastones tengan el mismo tamaño para que se cocinen parejo.
  3. En un bowl, mezclá la maicena con la canela y el azúcar.
  4. Pasá cada bastón de manzana por la mezcla seca, asegurándote de que queden cubiertos por todos lados. Sacudí el exceso.
  5. Colocá los bastones sobre la placa con papel manteca, separados entre sí. Horneá por 15-20 minutos, hasta que estén dorados y caramelizados por fuera. Dales vuelta a la mitad del tiempo para que se doren parejo.
  6. Comelos calientes, solos o con miel, dulce de leche o chocolate derretido para mojar. ¡Y listo!

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