La receta más rica de ensalada de frutas: con yogur y miel
Disfruta de una ensalada de frutas distinta con una salsa de yogur, miel y ralladura de limón. Una receta perfecta como postre rápido y nutritivo.
Esta receta de ensalada de frutas no es la típica fruta picada y servida así nomás. La diferencia está en la salsa que consiste en una mezcla de yogur natural, miel, ralladura de limón y un toque de vainilla. Se prepara en 10 minutos y no necesita cocción. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
Para la salsa:
- 1 taza (200 g) de yogur natural
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de ralladura de limón o naranja
- ½ cucharadita de esencia de vainilla
Para la fruta (elegí las que te gusten):
- 1 banana
- 1 manzana o pera
- 1 taza de frutillas o arándanos, frambuesas
- 1 naranja o mandarina
- (Opcional) ½ taza de uvas, kiwi, mango, durazno, o lo que tengas en casa
- (Opcional) Hojas de menta para decorar
Paso a paso de la receta
- En un bowl chico, mezclá el yogur con la miel, la ralladura de cítrico y la vainilla. Probá y ajustá el dulzor (si querés más dulce, agregá más miel; si más ácido, más ralladura). Dejá reposar en la heladera mientras preparás las frutas.
- Lavá y pelá las frutas que lleven cáscara. Cortá todo en trozos del tamaño de un bocado.
- Si vas a servir todo junto, poné todas las frutas en una ensaladera, agregá la salsa y mezclá suavemente con una espátula. Si preferís que quede más vistoso, serví las frutas en copas individuales y poné la salsa por encima o al lado.
- Decorá con hojas de menta fresca y, si querés, agregá un poco de granola, coco rallado o frutos secos picados para darle textura. ¡Y listo!