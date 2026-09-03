Aprendé a hacer galletas saladas en casa con esta receta simple

Las galletitas saladas de esta receta son el snack perfecto para picar entre comidas cuando tenés ganas de algo salado y crocante. Se hacen con pocos ingredientes, pueden tener la forma que quieras, y son tan fáciles que las puede hacer cualquier persona, incluso si nunca amasó en su vida. Lo importante es usar un queso que se derrita bien y no estirar la masa demasiado fina para que no se quemen. ¡Manos a la obra!