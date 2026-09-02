¿Aburrido de tu clásico puré de papas? Cambia si le añadís cebollas caramelizadas

Pasos

Pelá las papas, cortalas en trozos y hervilas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.

Mientras tanto, cortá las cebollas en tiras finas. Calentá el aceite y la mitad de la manteca en una sartén y cocinalas a fuego bajo durante 20 minutos, revolviendo cada tanto.

Cuando las cebollas estén blandas y doradas cociná unos minutos más hasta que queden bien caramelizadas.

Escurrí las papas y pisalas mientras todavía están calientes. Agregá el resto de la manteca y luego incorporá la leche caliente de a poco, mezclando hasta lograr la cremosidad deseada.

Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

El gran secreto de esta receta es agregar la manteca antes que la leche al puré caliente. Esto ayuda a que la papa quede más cremosa y evita que absorba demasiada cantidad de líquido.