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¿Aburrido de tu clásico puré de papas? Cambia si le añadís cebollas caramelizadas

Transformá tu puré clásico con cebolla caramelizada, una receta fácil y deliciosa para elevar tu cocina a otro nivel.

Candela Spann

En este puré papas las cebollas caramelizadas añaden una dulzura suave

En este puré papas las cebollas caramelizadas añaden una dulzura suave

Imagen creada por IA - MDZ

El puré de papas con cebolla caramelizada es una de esas recetas que transforman un acompañamiento clásico en algo mucho más especial. Cremoso, suave y con el sabor dulce y profundo de la cebolla caramelizada, es perfecto para acompañar carnes, pollo o simplemente disfrutar bien caliente. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir un puré bien cremoso: pisar las papas mientras todavía están calientes y agregar la manteca antes que la leche. Así se logra una textura suave, sin grumos y mucho más sabrosa.

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Olla y sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera

Ingredientes

  • 800 gr de papas 800 gr de papas
  • 2 cebollas grandes 2 cebollas grandes
  • 50 gr de manteca 50 gr de manteca
  • 100 ml de leche caliente 100 ml de leche caliente
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de aceite de oliva
  • Nuez moscada a gusto Nuez moscada a gusto
Pasos
  • Pelá las papas, cortalas en trozos y hervilas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
  • Mientras tanto, cortá las cebollas en tiras finas. Calentá el aceite y la mitad de la manteca en una sartén y cocinalas a fuego bajo durante 20 minutos, revolviendo cada tanto.
  • Cuando las cebollas estén blandas y doradas cociná unos minutos más hasta que queden bien caramelizadas.
  • Escurrí las papas y pisalas mientras todavía están calientes. Agregá el resto de la manteca y luego incorporá la leche caliente de a poco, mezclando hasta lograr la cremosidad deseada.
  • Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  • El gran secreto de esta receta es agregar la manteca antes que la leche al puré caliente. Esto ayuda a que la papa quede más cremosa y evita que absorba demasiada cantidad de líquido.
  • Incorporá la mitad de la cebolla caramelizada al puré y mezclá suavemente. Serví con el resto de la cebolla por encima.

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