¿Aburrido de tu clásico puré de papas? Cambia si le añadís cebollas caramelizadas
Transformá tu puré clásico con cebolla caramelizada, una receta fácil y deliciosa para elevar tu cocina a otro nivel.
El puré de papas con cebolla caramelizada es una de esas recetas que transforman un acompañamiento clásico en algo mucho más especial. Cremoso, suave y con el sabor dulce y profundo de la cebolla caramelizada, es perfecto para acompañar carnes, pollo o simplemente disfrutar bien caliente. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un puré bien cremoso: pisar las papas mientras todavía están calientes y agregar la manteca antes que la leche. Así se logra una textura suave, sin grumos y mucho más sabrosa.
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Olla y sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 800 gr de papas
- 2 cebollas grandes
- 50 gr de manteca
- 100 ml de leche caliente
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharada de aceite de oliva
-
- Nuez moscada a gusto
Pasos
- Pelá las papas, cortalas en trozos y hervilas en agua con sal hasta que estén bien tiernas.
- Mientras tanto, cortá las cebollas en tiras finas. Calentá el aceite y la mitad de la manteca en una sartén y cocinalas a fuego bajo durante 20 minutos, revolviendo cada tanto.
- Cuando las cebollas estén blandas y doradas cociná unos minutos más hasta que queden bien caramelizadas.
- Escurrí las papas y pisalas mientras todavía están calientes. Agregá el resto de la manteca y luego incorporá la leche caliente de a poco, mezclando hasta lograr la cremosidad deseada.
- Condimentá con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- El gran secreto de esta receta es agregar la manteca antes que la leche al puré caliente. Esto ayuda a que la papa quede más cremosa y evita que absorba demasiada cantidad de líquido.
- Incorporá la mitad de la cebolla caramelizada al puré y mezclá suavemente. Serví con el resto de la cebolla por encima.