Receta exprés con 2 bananas, dos huevos y avena: prepará las mejores galletas saludables
Si tenés bananas, avena y edulcorante esta receta de cocina saludable es para vos. Prepará unas galletas para tus tardes de mate.
Las galletas de banana exprés son una de esas recetas que se preparan en pocos minutos y con ingredientes simples. Quedan tiernas, con un delicioso sabor a banana y un detalle especial: una rodajita de banana en el centro de cada galleta, que las hace todavía más tentadoras. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que queden bien formadas y húmedas: usar una parte de las bananas para la masa y reservar el resto para colocar una rodajita en el centro antes de hornear.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
25 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción
- 150 gr de avena
Pasos
- Pisá 1 banana hasta obtener un puré. Agregá los 2 huevos y el edulcorante y mezclá bien.
- Incorporá la avena y mezclá hasta obtener una masa espesa. Dejá reposar 5 minutos.
- Formá 12 porciones sobre una placa con papel manteca y aplastalas ligeramente.
- Cortá la segunda banana en rodajas y colocá una rodajita en el centro de cada galleta, presionándola apenas.
- El gran secreto de esta receta es reservar una banana para colocarla en rodajas sobre las galletas: además de darles una presentación más atractiva, aporta humedad y un intenso sabor a banana durante la cocción.
- Horneá a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que las galletas estén ligeramente doradas.
- Dejá enfriar unos minutos antes de servir.