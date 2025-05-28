Este bizcochuelo invertido de bananas es riquísimo y fácil de hacer
Si tenés tres bananas maduras y 40 minutos, vas a poder hacer una receta simple, rica y vistosa para salir del clásico budín.
Este bizcochuelo invertido de banana con caramelo especiado puede parecer una receta difícil, pero tiene cero complicaciones, se arma en un solo bowl, y al darlo vuelta parece salido de la vitrina de una cafetería topísima.
Ideal para una merienda, para llevar al trabajo o lo que quieras. Esta receta se apoya en ingredientes simples como bananas maduras, azúcar, manteca, y una pizca de canela y nuez moscada para el toque especial. Como resultado, tendrás un bizcochuelo húmedo, aromático y con un caramelo dorado que se derrite apenas lo cortás.
Ingredientes:
- 3 bananas maduras (ni pasadas ni verdes)
- 2 huevos
- 1 taza de azúcar común
- ½ taza de azúcar extra para el caramelo
- ½ taza de manteca derretida
- 1 taza de harina leudante
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ½ cucharadita de nuez moscada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Pizca de sal
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180°C y enmantecar una budinera o molde de torta.
- En una sartén chica, derretir el ½ taza de azúcar extra hasta que tome color dorado. Volcarlo directamente al fondo del molde.
- Cortar en rodajas finas 1 banana y disponerla sobre el caramelo, de forma decorativa.
- En un bowl, pisar las otras 2 bananas. Agregar huevos, azúcar, manteca derretida y esencia de vainilla. Mezclar bien.
- Sumar la harina, la canela, la nuez moscada y la sal. Integrar todo sin batir de más.
- Verter la mezcla sobre las bananas con caramelo.
- Llevar al horno 35-40 minutos o hasta que al pinchar salga seco.
- Esperar 5 minutos, desmoldar con cuidado… y listo.
Este bizcochuelo queda perfecto solo, pero si querés llevarlo a otro nivel, podés servirlo con crema batida o una bocha de helado de crema americana.