Este bizcochuelo invertido de bananas es riquísimo y fácil de hacer

Si tenés tres bananas maduras y 40 minutos, vas a poder hacer una receta simple, rica y vistosa para salir del clásico budín.

El bizcochuelo invertido de banana que conquista a todos. Foto: Cookpad
Este bizcochuelo invertido de banana con caramelo especiado puede parecer una receta difícil, pero tiene cero complicaciones, se arma en un solo bowl, y al darlo vuelta parece salido de la vitrina de una cafetería topísima.

Ideal para una merienda, para llevar al trabajo o lo que quieras. Esta receta se apoya en ingredientes simples como bananas maduras, azúcar, manteca, y una pizca de canela y nuez moscada para el toque especial. Como resultado, tendrás un bizcochuelo húmedo, aromático y con un caramelo dorado que se derrite apenas lo cortás.

Ingredientes:

  • 3 bananas maduras (ni pasadas ni verdes)
  • 2 huevos
  • 1 taza de azúcar común
  • ½ taza de azúcar extra para el caramelo
  • ½ taza de manteca derretida
  • 1 taza de harina leudante
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • ½ cucharadita de nuez moscada
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Pizca de sal
Una receta que parece difícil pero no lo es, y encima queda hermosa.

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180°C y enmantecar una budinera o molde de torta.
  2. En una sartén chica, derretir el ½ taza de azúcar extra hasta que tome color dorado. Volcarlo directamente al fondo del molde.
  3. Cortar en rodajas finas 1 banana y disponerla sobre el caramelo, de forma decorativa.
  4. En un bowl, pisar las otras 2 bananas. Agregar huevos, azúcar, manteca derretida y esencia de vainilla. Mezclar bien.
  5. Sumar la harina, la canela, la nuez moscada y la sal. Integrar todo sin batir de más.
  6. Verter la mezcla sobre las bananas con caramelo.
  7. Llevar al horno 35-40 minutos o hasta que al pinchar salga seco.
  8. Esperar 5 minutos, desmoldar con cuidado… y listo.

Este bizcochuelo queda perfecto solo, pero si querés llevarlo a otro nivel, podés servirlo con crema batida o una bocha de helado de crema americana.

