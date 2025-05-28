Este bizcochuelo invertido de bananas es riquísimo y fácil de hacer

Este bizcochuelo invertido de banana con caramelo especiado puede parecer una receta difícil, pero tiene cero complicaciones, se arma en un solo bowl, y al darlo vuelta parece salido de la vitrina de una cafetería topísima.

Ideal para una merienda, para llevar al trabajo o lo que quieras. Esta receta se apoya en ingredientes simples como bananas maduras, azúcar, manteca, y una pizca de canela y nuez moscada para el toque especial. Como resultado, tendrás un bizcochuelo húmedo, aromático y con un caramelo dorado que se derrite apenas lo cortás.