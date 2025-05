La receta de pastelitos más ricos: crocantes, caseros y bien criollos

Puede que no haya símbolo más dulce del 25 de mayo que el pastelito. Hacerlos en casa, bien hechos, es otra historia. No es exprés, no es liviano, no es una pavada. Sin embargo, esta receta vale cada minuto.

Ingredientes

Para la masa:

500 g de harina 0000

80 g de manteca o grasa vacuna derretida (o mitad y mitad)

1 cdita de sal

200 ml de agua tibia (aproximadamente, según absorción)

Para el hojaldrado:

100 g de almidón de maíz (maicena)

100 g de manteca o grasa vacuna blanda (no derretida)

Para el relleno:

400 g de dulce de membrillo o batata

1 chorrito de agua o jugo de naranja para ablandar

Para freír:

1 litro de aceite neutro (girasol o mezcla)

Opcional: un poco de grasa vacuna para dar más sabor

Para el almíbar o terminación:

200 g de azúcar

100 ml de agua

Opcional: ralladura de limón o esencia de vainilla

O azúcar impalpable para espolvorear

Receta paso a paso para que salgan crocantes y dulces.

Paso a paso

Preparar la masa: En un bowl grande, colocar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y volcar la grasa o manteca derretida. Ir incorporando el agua tibia de a poco mientras se mezcla hasta formar una masa suave, ni muy seca ni muy pegajosa. Amasar 10 minutos. Tapar y dejar descansar 30 minutos. Preparar el hojaldre: Estirar la masa sobre la mesada enharinada hasta que quede bien fina, tipo rectángulo largo. Pincelar con la manteca o grasa blanda y espolvorear con almidón de maíz. Doblar en tres (como si fuera un sobre), girar 90 grados y repetir el proceso dos veces más. Después, envolver en film y llevar a la heladera al menos 30 minutos. Preparar el relleno: Cortar el dulce en cubitos pequeños. Llevar a fuego bajo con un chorrito de agua o jugo de naranja, revolviendo hasta que se forme una pasta más suave. Reservar. Armar los pastelitos: Estirar la masa bien fina (2-3 mm). Cortar cuadraditos de 6x6 cm. Colocar una cucharadita de relleno en el centro de un cuadrado, tapar con otro girado en 45° (formando una estrella). Presionar bien los bordes con los dedos o un tenedor, asegurándose de que no se abran. Freír: Calentar abundante aceite (ideal si tiene un poco de grasa vacuna también) a temperatura media. Freír los pastelitos de a pocos por vez, dándolos vuelta hasta que estén bien dorados y crocantes. Escurrir en papel absorbente. Almíbar o azúcar: Para el almíbar, hervir el agua con el azúcar unos 7-10 minutos hasta que espese un poco. Bañar los pastelitos aún tibios o espolvorear con azúcar impalpable si preferís una terminación más seca.