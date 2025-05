Mazamorra con dulce de leche: la combinación criolla que es un clásico

Si el locro es el protagonista salada del 25 de mayo, la mazamorra es su par dulce y muchas veces olvidada. Basta con una buena cucharada para entender por qué es un clásico tan nuestro.

Para empezar, hay que tener tiempo. Esta no es una receta exprés. El maíz blanco partido, protagonista de la historia, necesita remojo previo. Se deja en agua fría al menos 12 horas, y después se enjuaga varias veces. Algunos lo cocinan en leche desde el inicio, pero si no querés que se te corte todo al minuto uno, conviene hervirlo primero en agua sola (con un poco de bicarbonato, opcional, para ablandarlo más rápido).

Una vez que el grano está tierno (esto puede tardar una hora y media), se escurre y se pasa a cocción en leche. Acá sí, se suma azúcar, cáscara de limón y esencia de vainilla. Se cocina a fuego bajo, con paciencia y cuchara de madera, hasta que la mezcla se ponga espesa, casi como un arroz con leche más rústico.

El secreto para que quede increíble es no pasarse de cocción ni de azúcar. La mazamorra tiene que tener textura, pero no de sopa ni cemento. Si querés un plus, sumale una cucharada de coco rallado o un chorrito de crema al final. Para servir, nada como un buen chorrito de dulce de leche arriba. Sí, mazamorra con dulce de leche, es imbatible.

Con maíz blanco, leche, vainilla y paciencia, el postre que vuelve al centro de la mesa criolla.

Lo lindo de esta receta es que además de rica, es económica y rendidora. La mazamorra fue alimento y postre, merienda y desayuno, y sigue viva porque hay quien la sigue cocinando. Este 25, dale una chance y hacela casera, con amor y paciencia.