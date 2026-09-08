Grisines: la receta fácil y rápida para hacer en casa

Los grisines son básicamente palitos de pan estirados hasta quedar finitos, horneados hasta que quedan crujientes. La receta se hace con una masa simple de harina, agua, aceite y levadura, y se pueden aromatizar con lo que quieras: sal gruesa, romero, queso, semillas de sésamo, lo que tengas a mano. ¡Manos a la obra!