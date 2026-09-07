La receta de la abuela: pastafrola 3-2-1 la más fácil de hacer y deliciosa

Pasos

Batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo y mezclar.

Agregar la harina leudante de a poco, uniendo los ingredientes sin amasar demasiado. Formar un bollo, envolverlo y llevarlo a la heladera durante 20 minutos.

Ablandar el dulce de membrillo con las 2 cucharadas de agua a fuego bajo o en el microondas, hasta obtener una pasta fácil de distribuir.

Reservar una parte de la masa para el enrejado y estirar el resto. Colocarla en una tartera enmantecada, cubrir con el dulce de membrillo y formar tiras con la masa reservada.