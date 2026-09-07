La receta de la abuela: pastafrola 3-2-1 la más fácil de hacer y deliciosa
Pastafrola 3-2-1: la clásica tarta de membrillo con masa tierna, pocos ingredientes y una proporción fácil de recordar.
La pastafrola 3-2-1 es una de las recetas más fáciles para preparar una tarta casera con masa tierna y un relleno dulce de membrillo. Su nombre hace referencia a la proporción de sus ingredientes principales, lo que permite recordar la preparación sin complicaciones.
Con una masa que se deshace en la boca y el clásico enrejado por encima, es una opción ideal para la merienda. En la cocina, también se puede preparar con dulce de batata o una mezcla de ambos. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 g de harina leudante
- 200 g de manteca
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- 400 g de dulce de membrillo
- 2 cucharadas de agua
Pasos
- Batir la manteca blanda con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar el huevo y mezclar.
- Agregar la harina leudante de a poco, uniendo los ingredientes sin amasar demasiado. Formar un bollo, envolverlo y llevarlo a la heladera durante 20 minutos.
- Ablandar el dulce de membrillo con las 2 cucharadas de agua a fuego bajo o en el microondas, hasta obtener una pasta fácil de distribuir.
- Reservar una parte de la masa para el enrejado y estirar el resto. Colocarla en una tartera enmantecada, cubrir con el dulce de membrillo y formar tiras con la masa reservada.
- Hornear a 180 °C durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar enfriar antes de cortar y servir.