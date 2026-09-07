Por qué la gente está poniendo tizas en el lavarropas y cuál es el peligro de hacerlo mal

El cuidado de los electrodomésticos del hogar suele asociarse a costosos limpiadores industriales o a visitas frecuentes del servicio técnico. Sin embargo, en las redes sociales comenzó a difundirse un método casero económico y llamativo: colocar tizas escolares dentro del lavarropas .

A pesar de lo práctico que resulta este consejo, expertos advierten que su aplicación exige precaución. Un uso descuidado de este elemento puede manchar las prendas y generar serias obstrucciones en el sistema de filtrado de la máquina.

La tiza tradicional, compuesta principalmente por carbonato o sulfato de calcio , posee una estructura altamente porosa. Esta condición le otorga un poder absorbente natural capaz de combatir la humedad y atrapar la grasa de forma rápida.

En el ámbito de la lavandería , esta propiedad se aprovecha en dos frentes claros. Por un lado, actúa como un escudo protector que absorbe ese vapor residual mientras la máquina está en reposo, evitando la formación de moho.

Además, funciona como un tratamiento previo para prendas afectadas por salpicaduras de aceite o grasa, absorbiendo la oleosidad antes del paso por el agua.

La advertencia principal de los especialistas radica en el momento del uso. Jamás se debe iniciar un ciclo de lavado con tizas sueltas junto a la ropa. Al entrar en contacto directo con el agua de la máquina, la tiza se deshace hasta convertirse en una pasta densa que se adhiere a las telas y termina por taponar los conductos y filtros internos.

Para evitar roturas y sacarle provecho al truco de forma segura, conviene seguir algunos pasos sencillos:

Para eliminar la humedad con el equipo apagado, se recomienda colocar de tres a cinco tizas blancas dentro de una bolsa de red o una media fina bien anudada. Esta bolsita debe dejarse reposar en el tambor o en el cajón del jabón únicamente mientras el electrodoméstico no se encuentre en funcionamiento, recordándola retirar antes de cargar la ropa.

Por otro lado, para tratar manchas de grasa, lo ideal es frotar la tiza seca directamente sobre la marca reciente. Luego de dejarla actuar durante unos diez minutos para que absorba la sustancia oleosa, se debe sacudir muy bien el polvillo sobrante antes de introducir la prenda al lavado habitual.