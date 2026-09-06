Por qué no hay que dejar puesto el lavarropas de noche, según los bomberos

Los bomberos advierten que dejar funcionando el lavarropas durante la noche incrementa drásticamente el riesgo de incendios domésticos por fallas eléctricas y acumulación de calor.

Encender el lavarropas, el secarropas o el lavavajillas durante la noche para aprovechar el tiempo es una costumbre habitual en muchos hogares. Sin embargo, los cuerpos de bomberos advierten de forma contundente contra esta práctica que puede ser peligrosa.

Los motivos para no prender el lavarropas de noche Según señalan, dejar electrodomésticos de gran consumo funcionando durante las horas de descanso aumenta drásticamente el peligro de sufrir un incendio doméstico de consecuencias graves.

Al igual que el lavarropas, el lavavajillas tampoco debe usarse de noche.Foto: Shutterstock El motivo principal radica en la combinación de electricidad, agua y componentes que generan calor en ciclos prolongados. Si ocurre un cortocircuito o una falla en el cableado mientras los habitantes de la casa están despiertos, es fácil percibir el olor a quemado o detectar ruidos extraños a tiempo.

Sin embargo, durante la noche la capacidad de reacción se anula, y la mayoría de los accidentes fatales en incendios de vivienda no se producen por las quemaduras, sino por la inhalación de humo y gases tóxicos mientras la gente duerme.

Por su parte, las secadoras de ropa representan un riesgo aún mayor debido a la acumulación de pelusa en sus filtros, un material extremadamente inflamable que puede encenderse ante cualquier sobrecalentamiento.