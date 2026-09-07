Los chefs de España coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla
Croquetas de jamón cremosas y crocantes: el secreto español está en prepararlas con caldo y mantequilla, sin usar leche.
Las croquetas caseras de jamón son una de las recetas más tradicionales de la cocina española. Su secreto está en lograr una masa cremosa por dentro y una cobertura dorada y crocante por fuera.
Los chefs españoles coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla. Esta combinación aporta más sabor y una textura suave, ideal para preparar en casa. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos, más el reposo
Modo de cocción
Olla y fritura
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 100 g de jamón cocido o serrano picado
- 50 g de mantequilla
- ½ cebolla
- 60 g de harina
- 500 ml de caldo de pollo
- 1 huevo
- 1 taza de pan rallado
- Aceite para freír
- Sal y pimienta, cantidad necesaria
Pasos
- Derretir la mantequilla en una sartén y cocinar la cebolla picada a fuego bajo hasta que esté transparente. Agregar el jamón y mezclar durante 2 minutos.
- Incorporar la harina y cocinar durante 2 minutos, revolviendo constantemente para eliminar el sabor a crudo.
- Añadir el caldo de pollo de a poco, sin dejar de mezclar, hasta obtener una masa espesa, lisa y cremosa. Condimentar con sal y pimienta.
- Pasar la preparación a una fuente, cubrirla y llevarla a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que esté bien fría. Formar las croquetas con las manos o con dos cucharas.
- Pasar cada croqueta por huevo batido y luego por pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente y servir.