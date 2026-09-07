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Los chefs de España coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla

Croquetas de jamón cremosas y crocantes: el secreto español está en prepararlas con caldo y mantequilla, sin usar leche.

Candela Spann

Los chefs de España coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla

Los chefs de España coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla

Imagen creada con IA - MDZ

Las croquetas caseras de jamón son una de las recetas más tradicionales de la cocina española. Su secreto está en lograr una masa cremosa por dentro y una cobertura dorada y crocante por fuera.

Los chefs españoles coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla. Esta combinación aporta más sabor y una textura suave, ideal para preparar en casa. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos, más el reposo
Modo de cocción
Olla y fritura
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 100 g de jamón cocido o serrano picado 100 g de jamón cocido o serrano picado
  • 50 g de mantequilla 50 g de mantequilla
  • ½ cebolla ½ cebolla
  • 60 g de harina 60 g de harina
  • 500 ml de caldo de pollo 500 ml de caldo de pollo
  • 1 huevo 1 huevo
  • 1 taza de pan rallado 1 taza de pan rallado
  • Aceite para freír Aceite para freír
  • Sal y pimienta, cantidad necesaria Sal y pimienta, cantidad necesaria
Pasos
  • Derretir la mantequilla en una sartén y cocinar la cebolla picada a fuego bajo hasta que esté transparente. Agregar el jamón y mezclar durante 2 minutos.
  • Incorporar la harina y cocinar durante 2 minutos, revolviendo constantemente para eliminar el sabor a crudo.
  • Añadir el caldo de pollo de a poco, sin dejar de mezclar, hasta obtener una masa espesa, lisa y cremosa. Condimentar con sal y pimienta.
  • Pasar la preparación a una fuente, cubrirla y llevarla a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que esté bien fría. Formar las croquetas con las manos o con dos cucharas.
  • Pasar cada croqueta por huevo batido y luego por pan rallado. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrir sobre papel absorbente y servir.

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