Los chefs de España coinciden en que las mejores croquetas no se hacen con leche, sino con caldo y mantequilla

Pasos

Derretir la mantequilla en una sartén y cocinar la cebolla picada a fuego bajo hasta que esté transparente. Agregar el jamón y mezclar durante 2 minutos.

Incorporar la harina y cocinar durante 2 minutos, revolviendo constantemente para eliminar el sabor a crudo.

Añadir el caldo de pollo de a poco, sin dejar de mezclar, hasta obtener una masa espesa, lisa y cremosa. Condimentar con sal y pimienta.

Pasar la preparación a una fuente, cubrirla y llevarla a la heladera durante al menos 2 horas, hasta que esté bien fría. Formar las croquetas con las manos o con dos cucharas.