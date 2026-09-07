Los chefs coinciden: no agregues azúcar a la salsa para quitarle la acidez, sino 2 dientes de ajo y zanahoria

Pasos

Calentar el aceite de oliva en una olla y dorar suavemente los dientes de ajo picados, sin dejar que se quemen.

Agregar la zanahoria rallada y cocinar durante 3 a 4 minutos, hasta que comience a ablandarse. Este ingrediente aporta dulzor natural y ayuda a equilibrar la acidez del tomate.

Incorporar el tomate triturado, la sal, la pimienta y el orégano. Mezclar bien.

Cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la salsa espese y los sabores se integren.