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Los chefs coinciden: no agregues azúcar a la salsa para quitarle la acidez, sino 2 dientes de ajo y zanahoria

Salsa de tomate casera sin azúcar: el secreto para equilibrar la acidez está en sumar ajo y zanahoria rallada natural.

Candela Spann

A la salsa para quitarle la acidez, usá 2 dientes de ajo y zanahoria

A la salsa para quitarle la acidez, usá 2 dientes de ajo y zanahoria

Imagen creada con IA - MDZ

La salsa de tomate casera es una de las recetas más prácticas para acompañar pastas, pizzas y carnes. Para equilibrar la acidez del tomate, muchos chefs coinciden en que no hace falta agregar azúcar: el secreto está en sumar ingredientes que aporten dulzor natural.

En esta preparación, el ajo y la zanahoria rallada ayudan a suavizar el sabor del tomate sin alterar su esencia. En la cocina, el resultado es una salsa equilibrada, aromática y fácil de preparar. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 800 g de tomate triturado 800 g de tomate triturado
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 1 zanahoria 1 zanahoria
  • 2 cucharadas de aceite de oliva 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal, cantidad necesaria Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta y orégano a gusto Pimienta y orégano a gusto
Pasos
  • Calentar el aceite de oliva en una olla y dorar suavemente los dientes de ajo picados, sin dejar que se quemen.
  • Agregar la zanahoria rallada y cocinar durante 3 a 4 minutos, hasta que comience a ablandarse. Este ingrediente aporta dulzor natural y ayuda a equilibrar la acidez del tomate.
  • Incorporar el tomate triturado, la sal, la pimienta y el orégano. Mezclar bien.
  • Cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la salsa espese y los sabores se integren.
  • Probar y ajustar la sal. Si se desea una textura más lisa, procesar la salsa antes de servir.

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