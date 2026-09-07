Los chefs coinciden: no agregues azúcar a la salsa para quitarle la acidez, sino 2 dientes de ajo y zanahoria
Salsa de tomate casera sin azúcar: el secreto para equilibrar la acidez está en sumar ajo y zanahoria rallada natural.
La salsa de tomate casera es una de las recetas más prácticas para acompañar pastas, pizzas y carnes. Para equilibrar la acidez del tomate, muchos chefs coinciden en que no hace falta agregar azúcar: el secreto está en sumar ingredientes que aporten dulzor natural.
En esta preparación, el ajo y la zanahoria rallada ayudan a suavizar el sabor del tomate sin alterar su esencia. En la cocina, el resultado es una salsa equilibrada, aromática y fácil de preparar. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 800 g de tomate triturado
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal, cantidad necesaria
- Pimienta y orégano a gusto
Pasos
- Calentar el aceite de oliva en una olla y dorar suavemente los dientes de ajo picados, sin dejar que se quemen.
- Agregar la zanahoria rallada y cocinar durante 3 a 4 minutos, hasta que comience a ablandarse. Este ingrediente aporta dulzor natural y ayuda a equilibrar la acidez del tomate.
- Incorporar el tomate triturado, la sal, la pimienta y el orégano. Mezclar bien.
- Cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que la salsa espese y los sabores se integren.
- Probar y ajustar la sal. Si se desea una textura más lisa, procesar la salsa antes de servir.