Cómo preparar hojaldre de manzana perfecto: en pocos pasos y con 6 ingredientes
Prepará un hojaldre casero de manzana con 6 ingredientes: una receta crocante, dulce y perfecta para la merienda casera.
El hojaldre casero de manzana es una de las recetas ideales para disfrutar una masa crocante, dorada y rellena con manzanas aromáticas. Aunque requiere algunos pliegues, se prepara con ingredientes simples y el resultado vale la pena.
Esta preparación combina una masa casera con un relleno dulce y especiado, perfecto para la merienda o el postre. En la cocina, se puede servir tibio, solo o acompañado con una bocha de helado. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Tiempo de pasos
35 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 5 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 tazas de harina
- ½ taza de agua fría
- 100 g de manteca fría
- 2 manzanas
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de canela
- Azúcar glass para decorar (opcional)
Pasos
- Colocar la harina en un recipiente y agregar el agua fría de a poco. Unir hasta formar una masa lisa, sin amasar demasiado. Envolver y llevar a la heladera durante 15 minutos.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada y colocar en el centro la manteca fría. Doblar los bordes hacia adentro, cubrir la manteca y volver a estirar con cuidado.
- Realizar tres pliegues simples: estirar la masa, doblarla en tres y llevarla a la heladera durante 5 minutos entre cada pliegue.
- Pelar y cortar las manzanas en láminas finas. Mezclarlas con el azúcar y la canela. Estirar la masa, colocar el relleno en el centro y cerrar formando un paquete.
- Colocar el hojaldre en una placa y hornear a 200 °C durante 25 a 30 minutos, hasta que esté dorado y crocante. Dejar entibiar antes de servir. Opcionalmente, podés agregarle espolvoreado azúcar glass.