Cómo preparar hojaldre de manzana perfecto: en pocos pasos y con 6 ingredientes

Pasos

Colocar la harina en un recipiente y agregar el agua fría de a poco. Unir hasta formar una masa lisa, sin amasar demasiado. Envolver y llevar a la heladera durante 15 minutos.

Estirar la masa sobre una superficie enharinada y colocar en el centro la manteca fría. Doblar los bordes hacia adentro, cubrir la manteca y volver a estirar con cuidado.

Realizar tres pliegues simples: estirar la masa, doblarla en tres y llevarla a la heladera durante 5 minutos entre cada pliegue.

Pelar y cortar las manzanas en láminas finas. Mezclarlas con el azúcar y la canela. Estirar la masa, colocar el relleno en el centro y cerrar formando un paquete.