Budín de manzana en licuadora, hecho en solo 5 sencillos pasos
Un budín de manzana en licuadora, ideal para una merienda fácil y aromática, se puede preparar en solo 5 pasos.
El budín de manzana en licuadora es una preparación húmeda, aromática y muy fácil de hacer, perfecta para quienes buscan una delicia casera sin complicarse con demasiados pasos. Esta es una de las recetas ideales para aprovechar manzanas maduras y conseguir una miga tierna con un delicioso aroma a canela.
La gran ventaja es que prácticamente toda la preparación se realiza en la licuadora, por lo que se ensucia poco y se obtiene una mezcla homogénea en pocos minutos. Dentro de la cocina casera, es una excelente opción para acompañar el mate, el café o disfrutar como merienda. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 manzanas medianas
- 3 huevos
- 150 g de azúcar
- 100 ml de aceite neutro
- 200 g de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de canela
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- 50 g de nueces picadas (opcional)
Pasos
- Preparar las manzanas: lavar, pelar y retirar las semillas. Cortar una de las manzanas en trozos y la otra en cubitos pequeños para incorporar al final. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar una budinera.
- Licuar los ingredientes húmedos: colocar en la licuadora los trozos de manzana, los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Licuar hasta obtener una preparación lisa y uniforme.
- Incorporar los secos: pasar la mezcla a un bowl y agregar la harina leudante, la canela y la sal. Mezclar suavemente con una espátula hasta integrar, evitando batir de más.
- Agregar la manzana: incorporar los cubitos de manzana reservados y las nueces picadas si se desean. Mezclar para distribuirlos de manera pareja y volcar la preparación en la budinera.
- Hornear: cocinar durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir el budín de manzana en licuadora.