Budín de manzana en licuadora, hecho en solo 5 sencillos pasos

Pasos

Preparar las manzanas: lavar, pelar y retirar las semillas. Cortar una de las manzanas en trozos y la otra en cubitos pequeños para incorporar al final. Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar una budinera.

Licuar los ingredientes húmedos: colocar en la licuadora los trozos de manzana, los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Licuar hasta obtener una preparación lisa y uniforme.

Incorporar los secos: pasar la mezcla a un bowl y agregar la harina leudante, la canela y la sal. Mezclar suavemente con una espátula hasta integrar, evitando batir de más.

Agregar la manzana: incorporar los cubitos de manzana reservados y las nueces picadas si se desean. Mezclar para distribuirlos de manera pareja y volcar la preparación en la budinera.