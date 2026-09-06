Galletitas craqueladas de limón, listas en 10 minutos y con pocos ingredientes
Galletitas craqueladas de limón: una receta fácil, con pocos ingredientes y listas en solo 10 minutos para la merienda casera.
Las galletitas craqueladas de limón son una de las recetas más fáciles para preparar algo dulce, fresco y delicioso en pocos minutos. Su exterior cubierto de azúcar impalpable se quiebra durante la cocción y forma el clásico efecto craquelado.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, son ideales para acompañar el café o la merienda. En la cocina, también se pueden preparar con ralladura de naranja para variar su sabor. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 huevo
- ½ taza de azúcar
- ¼ taza de aceite
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 1 taza de harina leudante
- Azúcar impalpable, cantidad necesaria
Pasos
- Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca. Batir el huevo con el azúcar hasta integrar.
- Agregar el aceite, el jugo de limón y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.
- Incorporar la harina leudante de a poco, hasta formar una masa blanda. Llevar al freezer durante 5 minutos para que sea más fácil de manipular.
- Formar pequeñas bolitas con la masa y pasarlas por abundante azúcar impalpable. Colocarlas en la placa, separadas entre sí.
- Hornear durante 10 minutos, hasta que se formen las grietas en la superficie. Retirar y dejar enfriar antes de servir.