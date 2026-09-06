Galletitas craqueladas de limón, listas en 10 minutos y con pocos ingredientes

Pasos

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una placa con papel manteca. Batir el huevo con el azúcar hasta integrar.

Agregar el aceite, el jugo de limón y la ralladura de limón. Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

Incorporar la harina leudante de a poco, hasta formar una masa blanda. Llevar al freezer durante 5 minutos para que sea más fácil de manipular.

Formar pequeñas bolitas con la masa y pasarlas por abundante azúcar impalpable. Colocarlas en la placa, separadas entre sí.