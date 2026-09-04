Con 1 naranja y 2 huevos: 12 muffins de naranja para tu tarde de mates
Los muffins de naranja son muy tentadores y muy fáciles de preparar con pocos ingredientes. Te revelamos los secretos para que sean un éxito.
Los muffins de naranja son una de esas recetas que llenan la casa de un aroma delicioso y se preparan fácilmente con ingredientes simples. Quedan tiernos, esponjosos y con un intenso sabor cítrico, ideales para acompañar el desayuno o la merienda. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los muffins tengan mucho más sabor: usar la ralladura de naranja junto con su jugo, ya que la ralladura concentra los aceites esenciales y aporta un aroma irresistible.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 100 ml de aceite
- 120 ml de jugo de naranja
- Ralladura de 1 naranja
- 250 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Pasos
- Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede ligeramente aireada.
- Agregá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclá bien.
- Incorporá la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar, sin batir de más.
- Distribuí la preparación en pirotines para muffins, llenándolos hasta las tres cuartas partes de su capacidad.
- El gran secreto de esta receta es no sobremezclar la masa después de incorporar la harina. Así los muffins quedan más livianos y esponjosos.
- Horneá a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados y al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar antes de servir.