Con 1 naranja y 2 huevos: 12 muffins de naranja para tu tarde de mates

Pasos

Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede ligeramente aireada.

Agregá el aceite, el jugo de naranja, la ralladura y la esencia de vainilla. Mezclá bien.

Incorporá la harina leudante y la sal, mezclando suavemente hasta integrar, sin batir de más.

Distribuí la preparación en pirotines para muffins, llenándolos hasta las tres cuartas partes de su capacidad.

El gran secreto de esta receta es no sobremezclar la masa después de incorporar la harina. Así los muffins quedan más livianos y esponjosos.

Horneá a 180 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que estén dorados y al insertar un palillo salga limpio.