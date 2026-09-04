Perros: la ciencia explica por qué cambian sus expresiones cuando los miramos

Un estudio científico revela que las expresiones faciales de los perros varían según la atención que reciben de las personas.

Las personas que conviven con perros pueden dar cuenta de que, aunque no puedan hablar, estas mascotas hacen de todo para que podamos comprenderlas, incluso a través de sus gestos y expresiones faciales. En este sentido, una investigación publicada años atrás profundizó en el significado de diferentes expresiones de los perros y analizó si estas podían estar relacionadas con sus intentos de comunicarse con los humanos.

Se trata de un estudio llevado adelante por Juliane Kaminski, de la Universidad de Portsmouth, que llegó a la conclusión de que los perros utilizan determinadas expresiones faciales dependiendo de la atención que reciben de las personas que los observan y no simplemente como una respuesta de excitación ante la presencia de comida o golosinas.

En otros términos, los resultados sugieren que los perros son sensibles a la atención de los humanos y que modifican sus expresiones cuando saben que están siendo observados. En este sentido, el estudio plantea que estas expresiones podrían ser intentos activos de comunicación y no únicamente una manifestación de sus emociones.

La investigación aporta nuevas pistas sobre las formas que tienen estas mascotas de comunicarse con las personas. istockphoto El estudio que lo respalda La investigación incluyó a 24 perros domésticos de entre 1 y 12 años. Los animales fueron colocados a un metro de distancia de una persona para analizar sus interacciones y, especialmente, sus expresiones faciales.

Durante el experimento, el humano adoptaba diferentes posiciones: en algunas ocasiones permanecía de espaldas al perro y, en otras, se colocaba frente a él. Además, los investigadores evaluaron estas situaciones tanto con comida presente como sin ella.