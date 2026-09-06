Canastitas de choclo y queso: receta lista en 30 minutos
Si estas buscando una receta práctica, rica y rendidora. Las canastitas de choclo y queso son el plan ideal para salvarte si estás con poco tiempo.
Las canastitas de choclo y queso son una de esas recetas casera ideales para resolver una entrada, una picada o una cena rápida. Quedan doradas por fuera, cremosas por dentro y combinan el dulzor del choclo con el sabor irresistible del queso. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que el relleno quede cremoso pero no aguado: escurrir muy bien el choclo y dejar enfriar la preparación antes de rellenar las canastitas. Así conservan mejor su forma durante la cocción.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas
- 2 latas de choclo
- 150 gr de queso cremoso o mozzarella
- 1 cebolla
- 2 cucharadas de queso crema
- 1 huevo
- 1 cucharada de aceite
- Sal y pimienta
- Nuez moscada
Pasos
- Picá la cebolla y rehogala en una sartén con el aceite hasta que quede transparente.
- Agregá el choclo bien escurrido, el queso crema, sal, pimienta y nuez moscada. Cociná durante unos minutos y dejá enfriar.
- Incorporá el huevo y mezclá bien.
- Colocá las tapas de empanadas en moldes para muffins o pirotines metálicos, formando pequeñas canastitas.
- Rellená con la preparación de choclo y agregá un cubito de queso cremoso o mozzarella en el centro.
- El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien el choclo y enfriar el relleno antes de colocarlo en las tapas. Así las canastitas quedan crocantes y no se humedecen demasiado.
- Horneá a 190 °C durante 18 a 20 minutos, hasta que la masa esté dorada y el queso derretido.