Canastitas de choclo y queso: receta lista en 30 minutos

Pasos

Picá la cebolla y rehogala en una sartén con el aceite hasta que quede transparente.

Agregá el choclo bien escurrido, el queso crema, sal, pimienta y nuez moscada. Cociná durante unos minutos y dejá enfriar.

Incorporá el huevo y mezclá bien.

Colocá las tapas de empanadas en moldes para muffins o pirotines metálicos, formando pequeñas canastitas.

Rellená con la preparación de choclo y agregá un cubito de queso cremoso o mozzarella en el centro.

El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien el choclo y enfriar el relleno antes de colocarlo en las tapas. Así las canastitas quedan crocantes y no se humedecen demasiado.