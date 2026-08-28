Los cocineros coinciden: la sopa de champiñones es más rica si dorás antes

Pasos

Limpiá los champiñones y cortalos en láminas. Picá la cebolla y el ajo, y cortá la papa en cubitos pequeños.

Derretí la manteca en una olla y salteá la cebolla y el ajo durante unos minutos. Agregá los champiñones y cociná a fuego medio-alto hasta que estén bien dorados.

Incorporá la papa, el tomillo y el caldo de verduras. Cociná durante 15 a 20 minutos, hasta que la papa esté tierna.

El gran secreto de esta receta es dorar bien los champiñones antes de agregar el caldo. Este paso concentra su sabor y hace que la sopa quede mucho más aromática.

Procesá la preparación hasta obtener una crema lisa. Volvé a colocarla en la olla y agregá la crema de leche.

Calentá durante unos minutos a fuego bajo, sin dejar que hierva. Condimentá con sal y pimienta.