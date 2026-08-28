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Los cocineros coinciden: la sopa de champiñones es más rica si dorás antes

La sopa crema de champiñones es una de las recetas de cocina sin complicaciones pero con este secreto de cocina quedará espectacular

Candela Spann

La sopa de champiñones es una de esas recetas sofisticada y fáciles de preparar

La sopa de champiñones es una de esas recetas sofisticada y fáciles de preparar

Shutterstock

La sopa crema de champiñones es una de esas recetas que resultan fáciles, reconfortantes y llenas de sabor. Queda cremosa, suave y con ese delicioso sabor a champiñones, ideal para disfrutar como entrada o como una comida liviana en los días frescos.¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que tenga mucho más sabor: dorar bien los champiñones antes de agregar el caldo. Así liberan sus aromas y la crema queda una sopa mucho más intensa y sabrosa.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera

Ingredientes

  • 400 gr de champiñones 400 gr de champiñones
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 1 diente de ajo 1 diente de ajo
  • 1 papa mediana 1 papa mediana
  • 700 ml de caldo de verduras 700 ml de caldo de verduras
  • 100 ml de crema de leche 100 ml de crema de leche
  • 1 cucharada de manteca 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • ½ cucharadita de tomillo ½ cucharadita de tomillo
Pasos
  • Limpiá los champiñones y cortalos en láminas. Picá la cebolla y el ajo, y cortá la papa en cubitos pequeños.
  • Derretí la manteca en una olla y salteá la cebolla y el ajo durante unos minutos. Agregá los champiñones y cociná a fuego medio-alto hasta que estén bien dorados.
  • Incorporá la papa, el tomillo y el caldo de verduras. Cociná durante 15 a 20 minutos, hasta que la papa esté tierna.
  • El gran secreto de esta receta es dorar bien los champiñones antes de agregar el caldo. Este paso concentra su sabor y hace que la sopa quede mucho más aromática.
  • Procesá la preparación hasta obtener una crema lisa. Volvé a colocarla en la olla y agregá la crema de leche.
  • Calentá durante unos minutos a fuego bajo, sin dejar que hierva. Condimentá con sal y pimienta.
  • Serví bien caliente y, si querés, decorá con algunos champiñones salteados por encima.

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