Los cocineros coinciden: la sopa de champiñones es más rica si dorás antes
La sopa crema de champiñones es una de las recetas de cocina sin complicaciones pero con este secreto de cocina quedará espectacular
La sopa crema de champiñones es una de esas recetas que resultan fáciles, reconfortantes y llenas de sabor. Queda cremosa, suave y con ese delicioso sabor a champiñones, ideal para disfrutar como entrada o como una comida liviana en los días frescos.¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que tenga mucho más sabor: dorar bien los champiñones antes de agregar el caldo. Así liberan sus aromas y la crema queda una sopa mucho más intensa y sabrosa.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina casera
Ingredientes
- 400 gr de champiñones
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 papa mediana
- 700 ml de caldo de verduras
- 100 ml de crema de leche
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta a gusto
- ½ cucharadita de tomillo
Pasos
- Limpiá los champiñones y cortalos en láminas. Picá la cebolla y el ajo, y cortá la papa en cubitos pequeños.
- Derretí la manteca en una olla y salteá la cebolla y el ajo durante unos minutos. Agregá los champiñones y cociná a fuego medio-alto hasta que estén bien dorados.
- Incorporá la papa, el tomillo y el caldo de verduras. Cociná durante 15 a 20 minutos, hasta que la papa esté tierna.
- El gran secreto de esta receta es dorar bien los champiñones antes de agregar el caldo. Este paso concentra su sabor y hace que la sopa quede mucho más aromática.
- Procesá la preparación hasta obtener una crema lisa. Volvé a colocarla en la olla y agregá la crema de leche.
- Calentá durante unos minutos a fuego bajo, sin dejar que hierva. Condimentá con sal y pimienta.
- Serví bien caliente y, si querés, decorá con algunos champiñones salteados por encima.