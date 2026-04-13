Cómo hacer salsa ranchera casera en 5 minutos: receta y secretos

Esta receta de salsa ranchera es ideal para acompañar carnes , tacos o papas fritas con un toque picante y casero. La salsa ranchera combina ingredientes simples que seguro tenés en casa, logrando un sabor intenso y equilibrado. Prepararla es fácil, rápida y perfecta para sumar a cualquier comida cotidiana con mucho carácter.

1- Lavar y picar los tomates , la cebolla , el ajo y el ají picante .

2- Calentar el aceite en una sartén a fuego medio.

3- Rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

4- Agregar los tomates y cocinar durante 10 minutos hasta que se ablanden.

5- Incorporar el ají picante, el pimentón dulce, el orégano seco, la sal y el azúcar.

6- Mezclar bien y cocinar otros 10 minutos, removiendo.

7- Añadir el vinagre y cocinar 5 minutos más.

8- Procesar la mezcla si se desea una textura más suave.

9- Dejar enfriar un poco antes de servir.

Con esta receta obtené una salsa ranchera perfecta Esta receta tiene origen mexicano, pero se adaptó en todo el mundo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta salsa ranchera es una receta que no falla cuando querés levantar cualquier plato con un toque casero y bien sabroso. Su equilibrio entre acidez, picante y dulzor la hace súper versátil para acompañar carnes, empanadas o incluso unas papas al horno. Además, podés ajustar el nivel de picante según tu gusto, lo que la convierte en una opción ideal para toda la familia. Prepararla en casa te asegura un resultado más natural y sin conservantes. Animate a sumarla a tu repertorio diario y vas a ver cómo transforma comidas simples en algo especial. ¡Preprala!.