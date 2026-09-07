Adiós a los mosquitos: el repelente natural que espanta a estos insectos

Con la llegada de los primeros calores, los mosquitos se vuelven un problema recurrente en los hogares, pero un método casero podría ser la solución.

Con la llegada de los primeros días de calor la presencia de mosquitos se vuelve un dolor de cabeza en los hogares. Frente a esta problemática, los métodos caseros ganan terreno como aliados prácticos y sustentables para alejar a estos insectos.

Adiós a los mosquitos La clave del éxito de estos trucos reside en el sentido del olfato de los mosquitos, que utilizan para orientarse y buscar alimento. Introducir olores intensos en el ambiente altera sus señales de navegación y convierte a la casa en un territorio poco propicio para su instalación.

Entre las alternativas más accesibles destaca el café. Si bien no se trata de una solución mágica, su fragancia penetrante funciona como una excelente barrera ambiental.

Un desecho que espanta mosquitos. Fuente. Shutterstock. Para ponerlo en práctica, no hace falta gastar de más. Alcanza con reutilizar los restos o posos de la cafetera. Para eso hay que extender los restos sobre una bandeja al aire libre hasta que pierdan toda la humedad.

Luego distribuir el café seco en pequeños recipientes en zonas estratégicas como ventanas, accesos o galerías. Se aconseja cambiar el contenido periódicamente cuando la fragancia comience a perder intensidad o se humedezca.