Pan de ajo: la receta ideal para acompañar tus comidas principales

Te traemos la receta del pan de ajo, un acompañamiento que siempre desaparece antes de que llegue el plato principal. Esta versión es muy fácil, solamente cortás un pan, mezclás manteca con ajo y perejil, untás, y al horno o a la sartén. En 10 minutos tenés un pan caliente, crocante y perfumado que va con pastas, sopas, carnes o solo con una cerveza. ¡Manos a la obra!