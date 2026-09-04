Pan de ajo: la receta ideal para acompañar tus comidas principales
Descubrí la receta fácil del pan de ajo, el acompañamiento crujiente y perfumado que transforma cualquier plato en cuestión de minutos.
Te traemos la receta del pan de ajo, un acompañamiento que siempre desaparece antes de que llegue el plato principal. Esta versión es muy fácil, solamente cortás un pan, mezclás manteca con ajo y perejil, untás, y al horno o a la sartén. En 10 minutos tenés un pan caliente, crocante y perfumado que va con pastas, sopas, carnes o solo con una cerveza. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones como acompañamiento)
- 1 pan (tipo baguette, ciabatta, o pan de campo)
- 100 g de manteca
- 3-4 dientes de ajo
- 2 cucharadas de perejil fresco picado o 1 cucharada de perejil seco
- 1 pizca de sal
- Opcional: queso rallado para gratinar
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 200°C o ponelo en función grill.
- En un bowl, mezclá la manteca blanda con los ajos picados muy finos, el perejil y la sal. Integrá todo con un tenedor hasta que quede una pasta homogénea.
- Cortá el pan en rodajas de 2 cm de grosor (sin llegar al fondo) o partilo al medio a lo largo y untá la superficie. Si es baguette, podés cortarlo en rodajas y untar cada una.
- Untá generosamente cada rodaja o cada mitad del pan con la manteca de ajo. Si querés, agregá queso rallado por encima para que gratine.
- Colocá el pan en una placa para horno o directamente sobre la rejilla y horneá por 5-8 minutos, hasta que esté dorado y crocante. Si usás grill, vigilá que no se queme. ¡Y listo!