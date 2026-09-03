Sopa crema de brócoli: receta en solo cinco pasos
Transformá ingredientes simples en un plato cremoso y lleno de sabor con esta sencilla receta de sopa crema de brócoli, perfecta para cualquier ocasión.
La sopa crema de brócoli es una de esas recetas que convierten ingredientes simples en un plato cremoso, suave y lleno de sabor. Es fácil de preparar, reconfortante y perfecta para disfrutar bien caliente como entrada o como una comida liviana. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede con una textura bien cremosa y un sabor más intenso: saltear el brócoli y la cebolla antes de agregar el caldo. Ese pequeño paso ayuda a potenciar los sabores y hace que la sopa quede mucho más rica.
FICHA
Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 gr de brócoli
- 1 cebolla
- 1 papa mediana
- 700 ml de caldo de verduras
- 100 ml de crema de leche
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
Pasos
- Separá las flores del brócoli, picá la cebolla y cortá la papa en cubitos.
- Calentá el aceite de oliva en una olla y salteá la cebolla durante unos minutos. Agregá el brócoli y cociná durante 3 minutos.
- Incorporá la papa y el caldo de verduras. Cociná a fuego medio durante 20 minutos, hasta que todas las verduras estén tiernas.
- Procesá la preparación hasta obtener una crema lisa y homogénea.
- El gran secreto de esta receta es saltear el brócoli antes de agregar el caldo, porque así se intensifica su sabor y la sopa queda mucho más aromática.
- Volvé a colocar la crema en la olla, agregá la crema de leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Calentá unos minutos a fuego bajo sin dejar que hierva.
- Serví bien caliente y, si querés, decorá con pequeñas flores de brócoli y un chorrito de aceite de oliva.