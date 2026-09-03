Sopa crema de brócoli: receta en solo cinco pasos

Pasos

Separá las flores del brócoli, picá la cebolla y cortá la papa en cubitos.

Calentá el aceite de oliva en una olla y salteá la cebolla durante unos minutos. Agregá el brócoli y cociná durante 3 minutos.

Incorporá la papa y el caldo de verduras. Cociná a fuego medio durante 20 minutos, hasta que todas las verduras estén tiernas.

Procesá la preparación hasta obtener una crema lisa y homogénea.

El gran secreto de esta receta es saltear el brócoli antes de agregar el caldo, porque así se intensifica su sabor y la sopa queda mucho más aromática.

Volvé a colocar la crema en la olla, agregá la crema de leche, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Calentá unos minutos a fuego bajo sin dejar que hierva.