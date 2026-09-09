Pancitos de lino sin horno y en sartén: receta lista en 3 pasos
Los pancitos de lino con semillas son ideales si estás buscando una versión mucho más saludable sin complicaciones y sin resignar sabor.
Los pancitos de lino en sartén son una de esas recetas que se preparan en pocos minutos y sin necesidad de prender el horno. Quedan tiernos, sabrosos y con una cubierta de semillas que les aporta un toque crocante, ideales para acompañar el desayuno o la merienda. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que los pancitos queden bien formados: dejar reposar la mezcla unos minutos para que el lino absorba la humedad y la masa tome cuerpo.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
10 minutos y 10 de reposo
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 100 gr de harina de lino
- 2 huevos
- 2 cucharadas de aceite
- ½ cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de sal
- 2 cucharadas de agua
- Semillas variadas para decorar
Pasos
- Mezclá la harina de lino, los huevos, el aceite, el polvo para hornear, la sal y el agua. Dejá reposar durante 10 minutos.
- Dividí la preparación en 4 porciones y formá pancitos con las manos ligeramente húmedas. Espolvoreá con semillas variadas y presioná suavemente para que se adhieran.
- Calentá una sartén antiadherente, colocá los pancitos y cocinalos tapados a fuego mínimo durante 7 minutos por lado, hasta que estén firmes y dorados.
- El gran secreto de esta receta es respetar el reposo de la mezcla para que el lino absorba la humedad y los pancitos mantengan su forma durante la cocción.