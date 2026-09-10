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Bancos ofrecen trabajo en septiembre: qué puestos buscan cubrir

Los bancos BBVA, Banco Macro y Comafi tienen búsquedas laborales abiertas en septiembre. Hay puestos híbridos y presenciales en Buenos Aires y varias ciudades.

Cynthia Garrido

Bancos buscan empleados

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Durante septiembre, distintos bancos mantienen abiertas búsquedas laborales en Argentina. Las oportunidades están dirigidas a perfiles variados y contemplan puestos híbridos y presenciales. Entre las áreas que tienen vacantes aparecen atención al cliente, gestión comercial, tecnología, inversiones, auditoría, análisis financiero y diseño.

Entre las entidades que buscan nuevos empleados están BBVA, Banco Macro y Banco Comafi. Las propuestas se concentran en Buenos Aires y alrededores, aunque también hay puestos en distintas ciudades del país. Entre ellas figuran Córdoba, Río Tercero, San Lorenzo, Neuquén, Necochea, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, San Luis, Olavarría y Pergamino.

Qué bancos buscan empleados en septiembre 2026

Bancos buscan empleados

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En BBVA hay búsquedas para perfiles con diferentes niveles de experiencia. Entre las opciones aparecen Transactional Banker Semi Senior - Financial Institutions y Analista de Contracargos - OpenPay, ambas con modalidad híbrida en Buenos Aires. También hay una búsqueda para Ejecutivo Personas y PYMES en la sucursal Belgrano y pasantías para Gestor o Gestora Express en Córdoba, Río Tercero y San Lorenzo.

Banco Macro también tiene varias posiciones disponibles. Algunas son Credit Strategy & Portfolio Analyst, Analista de Seguimiento Comercial y Credit Decisioning & Strategy Analyst, con modalidad híbrida. Además, hay puestos presenciales como Oficial de Banca Empresa en Neuquén y Oficial de Banca Empresas Agro en Necochea. La entidad también busca gerentes para sus sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, además de un Product Designer y un Portfolio Partner - Agilidad.

Por su parte, Banco Comafi cuenta con búsquedas para áreas muy diferentes. Entre ellas están Ejecutivo de Cuentas en Olavarría, Cajero en Pergamino, Oficial de Sector Público en San Luis y Ejecutivo de Inversión y Head de Inversiones en Buenos Aires. También hay puestos híbridos para profesionales de tecnología, marketing, seguros, auditoría, contabilidad, riesgo crediticio y planeamiento.

Cómo postularse

Para postularse, es necesario ingresar a los perfiles oficiales de BBVA, Banco Macro y Banco Comafi en LinkedIn y revisar las búsquedas vigentes. La elección de la vacante puede hacerse según la experiencia, la formación y la ubicación de cada candidato.

Una vez seleccionada la propuesta, hay que leer los requisitos y completar la postulación mediante la plataforma indicada. En algunos casos pueden solicitar información adicional, además del currículum. También, mantener actualizado el perfil de LinkedIn y el CV, especialmente en lo relacionado con estudios, experiencia y conocimientos técnicos.

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