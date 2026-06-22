Pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón, listos en solo 5 pasos

Pasos

En un bol, incorporar los siguientes ingredientes: 500 g de harina, 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar, 250 ml de agua tibia y 2 cucharadas de aceite; mezclar los ingredientes, amasar hasta obtener una masa lisa y dejar leudar hasta que duplique su volumen.

Dividir la masa para pizza o pan en 12 porciones. Colocar en el centro de cada una un poco de mozzarella y jamón cocido, cerrar formando bollitos y acomodarlos en una fuente para horno.

Mezclar la manteca derretida con los dientes de ajo picados, el perejil y la sal.

Pincelar los pancitos con la preparación de ajo y dejar reposar durante 10 minutos.