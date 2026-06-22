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Pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón, listos en solo 5 pasos

La clave para unos pancitos de ajo espectaculares está en su relleno de mozzarella y jamón, una combinación que podrás lograr en tan solo cinco sencillos pasos.

Candela Spann

Pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón, listos en solo 5 pasos

Pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón, listos en solo 5 pasos

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Los pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón son una opción ideal para compartir como entrada, picada o merienda salada. Esta es una de las recetas que combina una masa tierna y aromática con un relleno fundente que conquista desde el primer bocado.

Perfectos para reuniones familiares o para acompañar una comida especial, los pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón se han ganado un lugar dentro de la cocina casera por su sabor y facilidad de preparación. Además, requieren pocos ingredientes y pueden servirse recién salidos del horno. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horneado
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 500 g de harina 500 g de harina
  • 10 g de levadura seca 10 g de levadura seca
  • 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de sal
  • 1 cucharadita de azúcar 1 cucharadita de azúcar
  • 250 ml de agua tibia 250 ml de agua tibia
  • 2 cucharadas de aceite 2 cucharadas de aceite
  • 200 g de mozzarella 200 g de mozzarella
  • 150 g de jamón cocido 150 g de jamón cocido
  • 3 dientes de ajo 3 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de manteca derretida 3 cucharadas de manteca derretida
  • 1 cucharada de perejil picado 1 cucharada de perejil picado
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • En un bol, incorporar los siguientes ingredientes: 500 g de harina, 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar, 250 ml de agua tibia y 2 cucharadas de aceite; mezclar los ingredientes, amasar hasta obtener una masa lisa y dejar leudar hasta que duplique su volumen.
  • Dividir la masa para pizza o pan en 12 porciones. Colocar en el centro de cada una un poco de mozzarella y jamón cocido, cerrar formando bollitos y acomodarlos en una fuente para horno.
  • Mezclar la manteca derretida con los dientes de ajo picados, el perejil y la sal.
  • Pincelar los pancitos con la preparación de ajo y dejar reposar durante 10 minutos.
  • Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 18 a 20 minutos, o hasta que estén dorados. Retirar del horno y servir los pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón bien calientes para disfrutar del queso fundido.

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