Pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón, listos en solo 5 pasos
La clave para unos pancitos de ajo espectaculares está en su relleno de mozzarella y jamón, una combinación que podrás lograr en tan solo cinco sencillos pasos.
Los pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón son una opción ideal para compartir como entrada, picada o merienda salada. Esta es una de las recetas que combina una masa tierna y aromática con un relleno fundente que conquista desde el primer bocado.
Perfectos para reuniones familiares o para acompañar una comida especial, los pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón se han ganado un lugar dentro de la cocina casera por su sabor y facilidad de preparación. Además, requieren pocos ingredientes y pueden servirse recién salidos del horno. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 500 g de harina
- 10 g de levadura seca
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- 250 ml de agua tibia
- 2 cucharadas de aceite
- 200 g de mozzarella
- 150 g de jamón cocido
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de manteca derretida
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 pizca de sal
- En un bol, incorporar los siguientes ingredientes: 500 g de harina, 10 g de levadura seca, 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azúcar, 250 ml de agua tibia y 2 cucharadas de aceite; mezclar los ingredientes, amasar hasta obtener una masa lisa y dejar leudar hasta que duplique su volumen.
- Dividir la masa para pizza o pan en 12 porciones. Colocar en el centro de cada una un poco de mozzarella y jamón cocido, cerrar formando bollitos y acomodarlos en una fuente para horno.
- Mezclar la manteca derretida con los dientes de ajo picados, el perejil y la sal.
- Pincelar los pancitos con la preparación de ajo y dejar reposar durante 10 minutos.
- Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 18 a 20 minutos, o hasta que estén dorados. Retirar del horno y servir los pancitos de ajo rellenos de mozzarella y jamón bien calientes para disfrutar del queso fundido.