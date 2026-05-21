Perejil y ajo hervidos: cómo hacer esta bebida casera y para qué se usa

Hay una preparación casera que ganó popularidad entre quienes buscan incorporar ingredientes naturales a sus rutinas diarias y que nace a partir de hervir ajo y perejil . Muchas personas la consumen como infusión , sobre todo durante los días fríos o después de comidas abundantes.

La receta consiste en colocar agua a hervir y agregar dientes de ajo pelados junto con ramas de perejil fresco. Después de unos minutos de cocción, se deja reposar la mezcla, se cuela y se consume tibia. Algunas personas la toman de manera ocasional como complemento dentro de hábitos saludables.

El interés por esta bebida se relaciona con las propiedades que tradicionalmente se le atribuyen a ambos ingredientes. El ajo contiene compuestos como la alicina, asociada con propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Además, suele utilizarse en remedios caseros vinculados al bienestar general y al sistema inmunológico.

Por su parte, el perejil aporta vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. También se lo relaciona con efectos digestivos y diuréticos, por lo que muchas personas lo incorporan en infusiones o comidas livianas.

Especialistas recuerdan que este tipo de preparaciones no reemplazan tratamientos médicos ni una alimentación equilibrada. Los efectos pueden variar según cada organismo y su consumo debe formar parte de hábitos saludables, junto con buena hidratación y actividad física regular.

Esta lista de infusiones naturales te ayudarán a mejorar la memoria y los problemas de sueño Foto: Freepik Infusión de ajo y perejil. Freepik

Otra de las razones por las que esta infusión se volvió popular es su sencillez. Los ingredientes suelen estar presentes en muchas cocinas y la preparación requiere pocos pasos. Además, tanto el ajo como el perejil son ampliamente utilizados en distintas recetas tradicionales.

Aunque no existen pruebas científicas concluyentes sobre todos los beneficios que se le atribuyen a esta mezcla, el uso de infusiones caseras continúa siendo una práctica frecuente en muchas culturas. En general, se las utiliza como complemento dentro de una rutina orientada al bienestar cotidiano.