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En pocos pasos, estos churros rellenos de dulce de leche alentarán a la Selección

El Mundial ofrece la excusa perfecta para preparar estos churros rellenos de dulce de leche, una receta deliciosa para disfrutar en familia y alentar al equipo.

Candela Spann

En pocos pasos, estos churros rellenos de dulce de leche alentarán a la Selección

En pocos pasos, estos churros rellenos de dulce de leche alentarán a la Selección

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Mañana juega Argentina en el Mundial, por lo que no hay mejor excusa para preparar unos churros rellenos de dulce de leche y compartirlos durante la previa o al finalizar el partido. Esta es una de las recetas ideales para acompañar una reunión futbolera, ya que combina una masa crocante por fuera y tierna por dentro con el inconfundible sabor del dulce de leche.

Muy presentes en encuentros familiares y celebraciones, los churros rellenos de dulce de leche son un clásico de la cocina argentina que nunca falla. Con ingredientes simples y una preparación accesible, podés sorprender a todos con una propuesta dulce perfecta para alentar a la Selección y disfrutar del clima mundialista. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
45 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 ml de agua 250 ml de agua
  • 125 g de harina 0000 125 g de harina 0000
  • 30 g de manteca 30 g de manteca
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • 300 g de dulce de leche repostero 300 g de dulce de leche repostero
  • Aceite para freír Aceite para freír
  • 100 g de azúcar 100 g de azúcar
Pasos
  • Colocar el agua, la manteca y la sal en una cacerola. Llevar a fuego medio hasta que la manteca se derrita y la preparación comience a hervir.
  • Retirar del fuego, incorporar la harina 0000 de una sola vez y mezclar rápidamente hasta obtener una masa homogénea que se desprenda de las paredes de la cacerola.
  • Dejar entibiar la masa y colocarla en una manga pastelera con pico rizado.
  • Formar tiras de masa directamente sobre el aceite caliente y freír los churros hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
  • Pasar los churros aún tibios por el azúcar para cubrirlos de manera uniforme.
  • Con ayuda de una manga pastelera, rellenar cada churro con el dulce de leche repostero y servir de inmediato.

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