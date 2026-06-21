En pocos pasos, estos churros rellenos de dulce de leche alentarán a la Selección

Mañana juega Argentina en el Mundial, por lo que no hay mejor excusa para preparar unos churros rellenos de dulce de leche y compartirlos durante la previa o al finalizar el partido. Esta es una de las recetas ideales para acompañar una reunión futbolera, ya que combina una masa crocante por fuera y tierna por dentro con el inconfundible sabor del dulce de leche.