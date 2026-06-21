En pocos pasos, estos churros rellenos de dulce de leche alentarán a la Selección
El Mundial ofrece la excusa perfecta para preparar estos churros rellenos de dulce de leche, una receta deliciosa para disfrutar en familia y alentar al equipo.
Mañana juega Argentina en el Mundial, por lo que no hay mejor excusa para preparar unos churros rellenos de dulce de leche y compartirlos durante la previa o al finalizar el partido. Esta es una de las recetas ideales para acompañar una reunión futbolera, ya que combina una masa crocante por fuera y tierna por dentro con el inconfundible sabor del dulce de leche.
Muy presentes en encuentros familiares y celebraciones, los churros rellenos de dulce de leche son un clásico de la cocina argentina que nunca falla. Con ingredientes simples y una preparación accesible, podés sorprender a todos con una propuesta dulce perfecta para alentar a la Selección y disfrutar del clima mundialista. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 ml de agua
- 125 g de harina 0000
- 30 g de manteca
- 1 pizca de sal
- 300 g de dulce de leche repostero
- Aceite para freír
- 100 g de azúcar
- Colocar el agua, la manteca y la sal en una cacerola. Llevar a fuego medio hasta que la manteca se derrita y la preparación comience a hervir.
- Retirar del fuego, incorporar la harina 0000 de una sola vez y mezclar rápidamente hasta obtener una masa homogénea que se desprenda de las paredes de la cacerola.
- Dejar entibiar la masa y colocarla en una manga pastelera con pico rizado.
- Formar tiras de masa directamente sobre el aceite caliente y freír los churros hasta que estén dorados y crocantes. Retirar y colocar sobre papel absorbente.
- Pasar los churros aún tibios por el azúcar para cubrirlos de manera uniforme.
- Con ayuda de una manga pastelera, rellenar cada churro con el dulce de leche repostero y servir de inmediato.