Aprendé a hacer esta receta de galletas veganas en minutos: con banana y avena
Con tan solo dos bananas maduras y avena en la receta, podés preparar estas deliciosas galletas veganas en solo minutos.
Estas galletitas son la receta vegana más fácil del mundo: llevan banana, avena y algunos extras que tengas en casa. No llevan huevo, no llevan leche, no llevan manteca y no llevan azúcar agregada. El dulzor viene de la banana, y la textura queda blandita por dentro y ligeramente dorada por fuera. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (8-10 galletitas)
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2 bananas bien maduras
1½ tazas de avena arrollada
½ cucharadita de canela en polvo
1 pizca de sal
(Opcional) ½ cucharadita de esencia de vainilla
(Opcional) 2 cucharadas de chips de chocolate vegano, nueces picadas, pasas o coco rallado
Paso a paso de la receta
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Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.
En un bowl grande, pisá las bananas con un tenedor hasta que quede un puré liso y sin grumos grandes.
Incorporá la avena, la canela, la sal y la vainilla (si usás). Mezclá bien con una cuchara hasta que todo quede integrado. Si usás chips, nueces, pasas o coco, agregalos ahora y mezclá apenas.
Dejá reposar la mezcla 5-10 minutos para que la avena absorba la humedad de la banana y la masa se vuelva más manejable. Si ves que está muy líquida, agregá 1 o 2 cucharadas más de avena; si muy seca, agregá 1 cucharada de leche vegetal o agua.
Tomá porciones de masa del tamaño de una cuchara sopera, formá bolitas y colocalas en la placa separadas por unos 3 cm. Aplastalas suavemente con la palma de la mano o con el dorso de una cuchara para darles forma de galleta (de unos 5-6 cm de diámetro y 1 cm de grosor).
Llevá al horno por 12-15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y la superficie se vea firme. No las cocines de más porque quedan secas.
Dejá enfriar sobre la placa 5 minutos (se terminan de firmar) y después pasalas a una rejilla. ¡Y listo!