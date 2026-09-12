Aprendé a hacer esta receta de galletas veganas en minutos: con banana y avena

Precalentá el horno a 180°C. Prepará una placa para horno con papel manteca.

En un bowl grande, pisá las bananas con un tenedor hasta que quede un puré liso y sin grumos grandes.

Incorporá la avena, la canela, la sal y la vainilla (si usás). Mezclá bien con una cuchara hasta que todo quede integrado. Si usás chips, nueces, pasas o coco, agregalos ahora y mezclá apenas.

Dejá reposar la mezcla 5-10 minutos para que la avena absorba la humedad de la banana y la masa se vuelva más manejable. Si ves que está muy líquida, agregá 1 o 2 cucharadas más de avena; si muy seca, agregá 1 cucharada de leche vegetal o agua.

Tomá porciones de masa del tamaño de una cuchara sopera, formá bolitas y colocalas en la placa separadas por unos 3 cm. Aplastalas suavemente con la palma de la mano o con el dorso de una cuchara para darles forma de galleta (de unos 5-6 cm de diámetro y 1 cm de grosor).

Llevá al horno por 12-15 minutos, hasta que los bordes estén dorados y la superficie se vea firme. No las cocines de más porque quedan secas.