Receta de mousse de limón casera, lista en solo 5 pasos, fresca y deliciosa
Mousse de limón fácil y cremosa: un postre fresco, aireado y sin horno, ideal para preparar con pocos ingredientes.
La mousse de limón es una de las recetas más frescas y fáciles para preparar un postre cremoso, liviano y con el equilibrio justo entre dulzura y acidez. Su textura aireada la convierte en una opción ideal para cerrar cualquier comida.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, es perfecta para servir en copas individuales o en una fuente grande. En la cocina, también se puede decorar con ralladura de limón, galletitas trituradas o crema batida. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
20 minutos, más 3 horas de frío
Modo de cocción
N/A
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 lata de leche condensada
- 200 ml de crema de leche
- ½ taza de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
Pasos
- Colocar la leche condensada en un recipiente amplio.
- Agregar de a poco el jugo de limón y mezclar hasta que la preparación comience a espesar.
- Batir la crema de leche hasta obtener una textura aireada, sin llegar a formar una crema demasiado firme.
- Incorporar la crema batida a la mezcla de limón con movimientos envolventes. Añadir la ralladura de limón.
- Distribuir la mousse en copas o recipientes individuales y llevar a la heladera durante al menos 3 horas antes de servir.