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Cocina saludable: mousse de chocolate con huevo duro súper proteico

Esta sencilla y proteica mousse de chocolate con huevo duro es la opción ideal para un postre saludable sin culpas.

Candela Spann

Probá esta mousse de chocolate con 2 huevos duros y cacao amargo

Probá esta mousse de chocolate con 2 huevos duros y cacao amargo

Imagen creada por IA - MDZ

La mousse de chocolate con huevo duro es una de esas recetas que sorprenden por su textura cremosa y su intenso sabor a chocolate. Es una alternativa práctica para preparar un postre diferente, sin utilizar huevo crudo y con ingredientes fáciles de conseguir. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que quede suave y sin grumos: procesar muy bien el huevo duro con la leche antes de incorporarlo al chocolate. Así se integra por completo y la mousse adquiere una textura mucho más agradable.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas y 25 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable

Ingredientes

  • 2 huevos duros 2 huevos duros
  • 150 g de chocolate semiamargo 150 g de chocolate semiamargo
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 2 cucharadas de cacao amargo 2 cucharadas de cacao amargo
  • 2 cucharadas de edulcorante 2 cucharadas de edulcorante
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
  • Cociná los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Enfriá, pelá y retirales las yemas.
  • Derretí el chocolate a baño María o en el microondas, en intervalos cortos. Reservá.
  • Colocá las yemas cocidas en una procesadora junto con la leche, el cacao, el edulcorante y la vainilla.
  • Procesá hasta obtener una crema completamente lisa.
  • Incorporá el chocolate derretido y volvé a procesar hasta integrar.
  • El gran secreto de esta receta es procesar las yemas con la leche durante el tiempo suficiente para que no queden grumos. Esto permite lograr una mousse cremosa y homogénea.
  • Distribuí la preparación en vasos o copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
  • Serví fría, decorada con chocolate rallado o cacao amargo.

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