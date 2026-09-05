Cocina saludable: mousse de chocolate con huevo duro súper proteico
Esta sencilla y proteica mousse de chocolate con huevo duro es la opción ideal para un postre saludable sin culpas.
La mousse de chocolate con huevo duro es una de esas recetas que sorprenden por su textura cremosa y su intenso sabor a chocolate. Es una alternativa práctica para preparar un postre diferente, sin utilizar huevo crudo y con ingredientes fáciles de conseguir. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede suave y sin grumos: procesar muy bien el huevo duro con la leche antes de incorporarlo al chocolate. Así se integra por completo y la mousse adquiere una textura mucho más agradable.
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas y 25 minutos
Modo de cocción
Olla
Dificultad
muy fácil
Tipo de cocina
Cocina saludable
Ingredientes
- 2 huevos duros
- 150 g de chocolate semiamargo
- 100 ml de leche
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 2 cucharadas de edulcorante
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Pasos
- Cociná los huevos en agua hirviendo durante 10 minutos. Enfriá, pelá y retirales las yemas.
- Derretí el chocolate a baño María o en el microondas, en intervalos cortos. Reservá.
- Colocá las yemas cocidas en una procesadora junto con la leche, el cacao, el edulcorante y la vainilla.
- Procesá hasta obtener una crema completamente lisa.
- Incorporá el chocolate derretido y volvé a procesar hasta integrar.
- El gran secreto de esta receta es procesar las yemas con la leche durante el tiempo suficiente para que no queden grumos. Esto permite lograr una mousse cremosa y homogénea.
- Distribuí la preparación en vasos o copas y llevá a la heladera durante al menos 2 horas.
- Serví fría, decorada con chocolate rallado o cacao amargo.