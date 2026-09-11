La pasta clásica que se come en Rosh Hashaná, Año Nuevo judío: varenikes deliciosos
Varenikes de papa y cebolla caramelizada: la pasta clásica judía que llega a la mesa familiar durante Rosh Hashaná.
Los varenikes son una de las recetas más tradicionales de la cocina judía ashkenazí. Se trata de una pasta rellena, generalmente de papa y cebolla caramelizada, que se disfruta en reuniones familiares y celebraciones especiales.
Aunque suelen asociarse con la gastronomía de Europa del Este, también forman parte de las mesas judías durante Rosh Hashaná. En la cocina, representan una preparación casera, abundante y llena de sabor, ideal para compartir. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
45 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 20 minutos
Modo de cocción
Olla y sartén
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 2 tazas de harina (para la masa)
- 1 huevo (para la masa)
- ½ taza de agua tibia (para la masa)
- 1 pizca de sal (para la masa)
- 500 g de papas (para el relleno)
- 2 cebollas grandes (para el relleno)
- 2 cucharadas de aceite (para el relleno)
- Sal y pimienta, cantidad necesaria (para el relleno)
Pasos
- Colocar la harina y la sal en un recipiente. Agregar el huevo y el agua tibia de a poco, mezclando hasta formar una masa lisa. Amasar durante unos minutos, cubrir y dejar reposar 20 minutos.
- Hervir las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrir, hacer un puré y condimentar con sal y pimienta.
- Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas en una sartén con el aceite a fuego bajo, hasta que estén doradas y caramelizadas. Mezclar la mitad con el puré de papa y reservar el resto para servir.
- Estirar la masa finamente y cortar círculos. Colocar una cucharada de relleno en el centro, doblar formando una media luna y presionar los bordes para sellar bien.
- Cocinar los varenikes en abundante agua hirviendo con sal durante 3 a 4 minutos, hasta que suban a la superficie. Retirar con una espumadera y servir con las cebollas caramelizadas reservadas.