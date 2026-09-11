La pasta clásica que se come en Rosh Hashaná, Año Nuevo judío: varenikes deliciosos

Pasos

Colocar la harina y la sal en un recipiente. Agregar el huevo y el agua tibia de a poco, mezclando hasta formar una masa lisa. Amasar durante unos minutos, cubrir y dejar reposar 20 minutos.

Hervir las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrir, hacer un puré y condimentar con sal y pimienta.

Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas en una sartén con el aceite a fuego bajo, hasta que estén doradas y caramelizadas. Mezclar la mitad con el puré de papa y reservar el resto para servir.

Estirar la masa finamente y cortar círculos. Colocar una cucharada de relleno en el centro, doblar formando una media luna y presionar los bordes para sellar bien.