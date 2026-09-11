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La pasta clásica que se come en Rosh Hashaná, Año Nuevo judío: varenikes deliciosos

Varenikes de papa y cebolla caramelizada: la pasta clásica judía que llega a la mesa familiar durante Rosh Hashaná.

Candela Spann

La pasta clásica que se come en Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío Varenikes deliciosos

La pasta clásica que se come en Rosh Hashaná, Año Nuevo Judío Varenikes deliciosos

Imagen creada con IA - MDZ

Los varenikes son una de las recetas más tradicionales de la cocina judía ashkenazí. Se trata de una pasta rellena, generalmente de papa y cebolla caramelizada, que se disfruta en reuniones familiares y celebraciones especiales.

Aunque suelen asociarse con la gastronomía de Europa del Este, también forman parte de las mesas judías durante Rosh Hashaná. En la cocina, representan una preparación casera, abundante y llena de sabor, ideal para compartir. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
35 minutos
Tiempo de pasos
45 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 20 minutos
Modo de cocción
Olla y sartén
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 2 tazas de harina (para la masa)
  • 1 huevo (para la masa)
  • ½ taza de agua tibia (para la masa)
  • 1 pizca de sal (para la masa)
  • 500 g de papas (para el relleno)
  • 2 cebollas grandes (para el relleno)
  • 2 cucharadas de aceite (para el relleno)
  • Sal y pimienta, cantidad necesaria (para el relleno)
Pasos
  • Colocar la harina y la sal en un recipiente. Agregar el huevo y el agua tibia de a poco, mezclando hasta formar una masa lisa. Amasar durante unos minutos, cubrir y dejar reposar 20 minutos.
  • Hervir las papas en agua con sal hasta que estén tiernas. Escurrir, hacer un puré y condimentar con sal y pimienta.
  • Cortar las cebollas en pluma y cocinarlas en una sartén con el aceite a fuego bajo, hasta que estén doradas y caramelizadas. Mezclar la mitad con el puré de papa y reservar el resto para servir.
  • Estirar la masa finamente y cortar círculos. Colocar una cucharada de relleno en el centro, doblar formando una media luna y presionar los bordes para sellar bien.
  • Cocinar los varenikes en abundante agua hirviendo con sal durante 3 a 4 minutos, hasta que suban a la superficie. Retirar con una espumadera y servir con las cebollas caramelizadas reservadas.

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