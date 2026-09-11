Steve Jobs y su reflexión sobre la muerte: "Es el mejor invento de la vida"

Steve Jobs habló sobre la muerte durante un discurso en Stanford y explicó cómo su diagnóstico de cáncer cambió su manera de tomar decisiones.

Steve Jobs es recordado como uno de los fundadores de Apple, pero también dejó algunas reflexiones que trascendieron el mundo de la tecnología. Una de las más recordadas ocurrió en 2005, durante un discurso frente a los graduados de la Universidad de Stanford. Allí habló sobre la muerte y cómo pensar en ella había cambiado su manera de tomar decisiones.

“La muerte es posiblemente el mejor invento de la vida. Es el agente de cambio de la vida: elimina lo viejo para dar paso a lo nuevo”, afirmó Jobs durante aquella exposición. Sus palabras estuvieron relacionadas con una experiencia personal que había atravesado poco tiempo antes y que modificó su forma de mirar el futuro.

Un año antes del discurso, los médicos le habían detectado un tumor en el páncreas. En un primer momento, le dijeron que debía prepararse para vivir entre tres y seis meses. Sin embargo, una biopsia determinó que se trataba de un tumor neuroendocrino poco frecuente que podía ser tratado mediante una cirugía.

Después de la operación, Jobs logró recuperarse y continuó al frente de Apple. Según contó en Stanford, aquella experiencia lo llevó a tomar mayor conciencia de que la vida es breve. Para él, pensar en la muerte podía convertirse en una herramienta para decidir con mayor claridad.

Steve Jobs Jobs explicó que recordar que algún día iba a morir le permitía dejar de lado algunas preocupaciones. Entre ellas mencionó el orgullo, el miedo al fracaso y el qué dirán. También consideraba que la muerte tenía un papel en la renovación de la sociedad, porque el paso de las generaciones permite que aparezcan nuevas personas, ideas y pensamientos.